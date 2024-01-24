Новини Наука та космос 24.01.2024 о 18:30 comment views icon

Вчені створили найменший та найтугіший вузол із 54 атомів. Це трапилося випадково

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Вадим Карпусь

Автор новин

Вчені випадково зав’язали найменший і за сумісництвом найтугіший вузол у світі в крихітній структурі, що складається всього з 54 атомів.

Дослідники проводили хімічні реакції для створення маленьких золотих ланцюгів. Однак одна реакція пішла не так, як треба, внаслідок чого утворився ланцюжок, який мимоволі зав’язався у вузол-трилисник. Цей вузол нагадує крендель, крім того, що вільні кінці з’єднані разом.

Учёные создали самый маленький и тугой узел из 54 атомов. Это произошло случайно

При більш ретельному вивченні виявилося, що цей ненавмисний вузол фактично встановив два світові рекорди. Оскільки він містив лише 54 атоми, це найменший вузол за всю історію. Таким чином, вдалося перевершити попереднього рекордсмена із 69 атомів, створеного (спеціально) у 2020 році.

Крім того, цей новий вузол також був найтугішим із колись зав’язаних. Цей параметр вимірюється як коефіцієнт перетину основного ланцюга (BCR), де менші цифри вказують більш тугі вузли. Новий вузол досяг показника BCR 23. Це лише на одиницю менше попереднього найтугішого вузла, що мав показник BCR 24.

Слід зазначити, що вузлам присвячена ціла галузь математики, яка називається теорією вузлів. Їх вивчення може допомогти нам пояснити такі речі, як, наприклад, чому Всесвіт тривимірний, або, більш практично, те, як ДНК та білки природно зав’язуються у вузли. В останньому випадку вчені могли б навчитися виробляти якісніші ліки, хімікати та матеріали.

На цей час дослідники припускають, що з використанням тієї ж структури можна створювати менші вузли, що складаються всього з 49 атомів.

Джерело: newatlas

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