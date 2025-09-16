Новини Наука та космос 16.09.2025 comment views icon

Вчені відкрили драйвер старіння, котрий можна обернути

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Вчені відкрили драйвер старіння, котрий можна обернути
Depositphotos

Китайські науковці з Сяменьського університету виявили, що зниження рівня білка меніну у гіпоталамусі мозку, ймовірно, стимулює процес старіння, провокуючи запалення та втрату ключових нейтротрансмітерів. 

Результати нещодавнього дослідження на мишах продемонстрували, що відновлення рівня меніну або додавання амінокислоти D-серину покращує когнітивні функції, щільність кісток, товщину шкіри та баланс. Це може стати потенційним шляхом до сповільнення або навіть обертання деяких аспектів старіння. 

Дослідження, проведене під керівництвом Ліге Ленга, вказує, що зниження рівня меніну в гіпоталамусі може бути одним з ключових факторів старіння. Дослідники дійшли висновку, що менін є недооціненим фактором фізичного старіння. З огляду на це, проста добавка з амінокислотами може запобігти деяким віковим змінам. 

Гіпоталамус впливає на процес старіння за рахунок підвищення рівня нейрозапальних сигналів з часом. Запалення стимулює значну частину вікових змін у мозку та у всьому організмі в цілому. 

Вчені відкрили драйвер старіння, котрий можна обернути
Гіпоталамус — ключовий регуляторний центр, розташований в основі мозку, трохи вище за гіпофіз. Він інтегрує сигнали нервової системи та координує ендокринні реакції, регулюючи гомеостаз за допомогою контролю циркадних ритмів, енергетичного балансу, терморегуляції, споживання рідини, репродуктивної функції та адаптації до стресу/Stock

Ліге Ленг та його колеги ідентифікували менін у гіпоталамусі, як важливий фактор, що сповільнює нейрозапалення. Вони виявили, що рівень меніну в нейронах гіпоталамуса знижується в міру старіння тварин, але залишається стабільним в астроцитах та мікроглії.

Дослідники вивели генномодифікованих мишей, в яких менін можна було вибірково деактивувати. У молодих особин це викликало посилення запалення у гіпоталамусі, зниження щільності кісток, товщини шкіри, погіршення когнітивних функцій та помірне скорочення тривалості життя.

Вчені відкрили драйвер старіння, котрий можна обернути
Втрата меніну прискорює процес старіння, а добавка може допомогти відновити його у мишей/PLOS Biology

За словами дослідників, зниження рівня меніну призводить до зниження рівня D-серину — амінокислоти, яка виконує функцію нейромедіатора. Її можна приймати у вигляді харчової добавки. Природно ця амінокислота міститься у соєвих бобах, яйцях, рибі та горіхах. Подальші аналізи продемонстрували, що зниження рівня D-серину було викликане зниженням активності ферменту, відповідального за його вироблення, який, у свою чергу, залежить від меніну.

Щоб перевірити, чи може компенсація вікової втрати меніну обернути деякі процеси старіння, дослідники вживили ген меніну у гіпоталамус старих 20-місячних мишей. Через 30 днів вони виявили, що шкіра у мишей стала товстішою, кістки більш щільними, покращилась навченість, когнітивні здібності та відчуття рівноваги. Науковці переконались, що це було пов’язано з підвищенням рівня D-серину в гіпокампі. Аналогічне поліпшення когнітивних функцій, хоч і не периферичних ознак старіння, спостерігалося після трьох тижнів прийому D-серину в їжу.

“Ми припускаємо, що зниження експресії меніну в гіпоталамусі з віком може бути одним із рушійних факторів старіння, а менін може бути ключовим білком, що зв’язує генетичні, запальні та метаболічні фактори старіння. D-серин – потенційно перспективний засіб для лікування когнітивних порушень. У літніх мишей знижується сигналізація меніну у вентромедіальному гіпоталамусі, що сприяє системним фенотипам старіння та когнітивним порушенням. Вплив меніну на старіння опосередкований нейрозапальними змінами та сигнальними шляхами метаболічних шляхів, що супроводжуються дефіцитом серину в ВМГ, тоді як відновлення рівня меніну в ВМГ звертає назад фенотипи, пов’язані зі старінням”, — пояснює Ліге Ленг. 

Результати дослідження опубліковані у журналі PLOS Biology

Джерело: SciTechDaily

