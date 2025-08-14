banner
Новини Технології 14.08.2025 comment views icon

Вчені викориcтовують "блек метал" щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Вчені викориcтовують "блек метал" щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
University of Rochester/J. Adam Fenster

Американські дослідники з Рочестерського університету використали чорний метал у новій конструкції сонячних термоелектричних генераторів.

Ці генератори, відомі також як STEG, перетворюють різні види теплової енергії на електрику. Однак технічні обмеження значно обмежували їхній потенціал. Вихідна потужність перетворює на електрику лише 1% сонячного світла — посередній показник порівняно з приблизно 20% для побутових сонячних панелей. Нова конструкція обходить обмеження, забезпечуючи точне керування кожним шаром пристрою. Деякі з шарів створені з чорного металу. 

Зазвичай генератори STEG мають “гарячий” та “холодний” боки, стиснуті між напівпровідниковими матеріалами, а різниця температур між сторонами генерує електрику за рахунок ефекта Зеєбека — явища виникнення електрорушійної сили між двома контактами різних провідників, які перебувають при різній температурі. Десятиліттями основна увага приділялася вдосконаленню напівпровідникових матеріалів для кращого контролю різниці температур.

Однак, як стверджує старший автор дослідження та матеріалознавець з Рочестерського університету Чуньлей Го, такий підхід має певні обмеження, тому він досліджував інші матеріали. Створена ним конструкція базується на трьох стратегіях виробництва, які активно використовують лазери. 

Команда дослідників під керівництвом Чуньлея Го проводила обробку вольфраму фемтосекундними лазерними імпульсами — ультракороткими променями, що впливають на метал з інтервалом в одну квадрильйонну секунду — щоб перетворити його на чорний метал. Матеріал був розроблений таким чином, що він оптимізує поглинання сонячного світла, мінімізуючи небажані теплові втрати. 

Вчені викориктовують “блек метал” щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
Надшвидкі лазерні імпульси витравлюють наноструктури на металевих поверхнях, створюючи високоефективні STEG/University of Rochester/J. Adam Fenster

Вони вкрили оброблений вольфрам шматком пластику, створивши “міні-теплицю”, яка максимально збільшила здатність гарячої сторони утримувати тепло. Команда знову використовувала фемтосекундні лазери для виготовлення спеціального алюмінієвого радіатора. Дослідники пояснили, що ці наноструктури подвоїли ефективність охолодження холодної сторони.

Для перевірки власної розробки науковці провели експеримент, у якому протестували систему терморегуляції, запалюючи світлодіоди. Як і очікувалося, їх встановлення дозволило STEG повністю живити світлодіод на максимальній яскравості при значно нижчих рівнях освітленості.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Light: Science & Applications

Джерело: Gizmodo

Популярні новини

arrow left
arrow right
Гамма-лазер зможе точково знищувати ракові клітини або досліджувати структуру Всесвіту
ШІ створив процесори, які добре працюють, але цілком незрозумілі
Новий оптичний мікроскоп «бачить» атоми — вчені обійшли дифракцію
Оксид індію замінює кремній у новому транзисторі японських вчених
Друковані плати з рідким металом самовідновлюються та працюють попри пошкодження
Заміна GPS — квантовий алмазний магнітометр змінює навігацію
Перовскітні сонячні елементи стали витривалішими та вже не бояться води
Надтонка мембрана передає звук майже без втрат — це може змінити акустику й інформаційні технології
Продаж каталізаторів вже не той: вчені зменшили кількість платини в них та збільшили вихід водню
У Гарварді запакували квантовий комп'ютер у чип
Терагерци замість гігагерц — квантовий матеріал пришвидшує перемикання транзисторів у 1000 разів
Бездротові акумулятори, що самозаряджаються, вже витримують 100+ циклів у випробуваннях
E-цегла: MIT вироблятиме електропровідні термостійкі блоки для відновлюваної енергетики
Додати солі: просте рішення підвищує ресурс акумуляторів у 10 разів
Привіт, Horizon! Ці роботи «ростуть» і «лікуються», «поїдаючи» інших
Цей сонячний елемент використовує свій інший бік з додатковим ККД 8,44%
Термодинаміка, ти де? Фізики нагріли золото до 18726 °C і не розплавили
Як тобі таке, Ілон Маск? Дерев’яний акумулятор виявився вогнестійкішим, ніж в Tesla
Гаджети споживатимуть менше енергії завдяки наноплівці з потрійного сплаву
Пласкі контакти замість пайки зроблять смартфони тоншими, — розробка LG Innotek
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати