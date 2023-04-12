Вдалий постріл: гравець у Counter-Strike вбив п’ятьох суперників однією кулею

Кілька днів тому гравець з ніком sp1cay грав із друзями в Counter-Strike: Global Offensive, і йому вдалося зробити неймовірно вдалий постріл, який одразу ж привів його команду до перемоги.

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Матч розпочався з того, що sp1cay здійснив коротку пробіжку та кинув гранату у напрямку скупчення ворогів. Потім він вихопив свою снайперську гвинтівку AWP і зробив одиничний постріл у суперника.

Цей постріл вразив початкову ціль, а потім суперника, який стояв позаду. А потім наступного суперника, який стояв позаду. І так далі доти, доки не було вбито п’ятьох суперників. Таким чином, лише одним неймовірно вдалим пострілом sp1cay зміг знищити всіх ворогів і здобути перемогу в матчі.

У Counter-Strike є термін «Ас», який застосовується до гравців, які поодинці знищують 5 суперників. У Counter-Strike це може бути ціла команда. Це дуже рідкісне досягнення, яке не залежить від кількості витрачених боєприпасів чи часу. Але отримання такого досягнення в результаті лише одного пострілу є унікальним випадком. Можливо, це єдиний випадок за всю історію Counter-Strike: Global Offensive.

Джерело: kotaku