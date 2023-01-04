Велотренажер Acer eKinekt BD 3 дозволяє працювати за ноутбуком та одночасно виробляти енергію для заряджання гаджетів

Компанія Acer показала на виставці CES 2023 досить оригінальний пристрій – гібрид комп’ютерного столу, велотренажера та генератора. Велосипедний стіл eKinekt BD 3 призначений для того, щоб користувач міг одночасно працювати, займатися спортом та генерувати чисту електроенергію. При обертанні педалей виробляється енергія, яку можна використовувати для заряджання пристроїв на столі. Такий стіл буде корисним у нинішніх українських умовах.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

За даними Acer, обертання педалей у неквапливому темпі зі швидкістю 60 об/хв дозволяє генерувати потужність до 75 Вт. Стіл має два роз’єми USB Type-A та один роз’єм USB Type-C, що дозволяє одночасно заряджати батареї кількох пристроїв. Стіл підтримує режими роботи Working та Sports. У першому випадку користувач може сидіти за столом, неспішно крутити педалі й працювати за ноутбуком. У режимі Sports робочий стіл трохи відсувається, щоб звільнити місце та мати можливість нахилитися вперед для посилення навантаження. eKinekt BD 3 поставляється з мобільним додатком, який збирає статистику використання, включаючи тривалість тренувань, кількість спалених калорій вироблених ват енергії.

Курс КЛІЄНТСЬКИЙ СЕРВІС Залучити нових та утримати наявних клієнтів за допомогою вау-сервіса – це можливо! Переходьте та дізнайтеся більше. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Велосипедний стіл Acer eKinekt BD 3 надійде у продаж у Тайвані у квітні, а в інших регіонах – влітку. Його ціна складає $999.

Джерело: The Verge