Новини Наука та космос 17.07.2025 comment views icon

Величезні ріки Антарктиди: вчені відтворили вигляд континенту без криги

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Величезні ріки Антарктиди: вчені відтворили вигляд континенту без криги
Dan Charman/University of Exeter

Геофізики виявили стародавній ландшафт Антарктиди з величезними ріками і широкими долинами, що останні 30 млн років був похований під товстим шаром криги.

Стародавні ріки утворили великі рівнини у період від 80 до 34 млн років тому. Розуміння того, як ці геологічні формації утворились і як впливають на сучасний клімат континенту, може допомогти науковцям уточнити прогнози щодо подальшого танення льодовикового щита.

«Ми давно були заінтриговані і спантеличені фрагментами свідчень існування «рівних» ландшафтів під Антарктичним крижаним щитом. Це дослідження об’єднує фрагменти даних, щоб скласти загальну картину: як утворилися ці стародавні поверхні, якою є їхня роль у визначенні сучасного руху льоду і яким є їхній можливий вплив на еволюцію Східно-Антарктичного крижаного щита в умовах глобального потепління», — пояснює співавтор дослідження, геофізик із Ньюкаслського університету Ніл Росс.

Якщо Східно-Антарктичний крижаний щит повністю розтане, рівень світового океану може піднятись більш ніж на 50 м. Однак для точного прогнозування обсягів криги, що може розтанути, науковцям необхідно знати, як ці процеси відбувались у минулому. У рамках нового дослідження британські науковці використовували радіолокаційні дані з чотирьох попередніх досліджень для створення карти рельєфу під шаром криги.

«Коли ми вивчали радіолокаційні зображення підлідного рельєфу в цьому регіоні, ці напрочуд рівні поверхні почали з’являтися практично скрізь, куди б ми не подивилися. Виявлені нами рівні поверхні збереглися відносно незайманими протягом понад 30 млн років, що свідчить про те, що частини крижаного покриву зберегли ландшафт, а не зруйнували його», — зазначив співавтор дослідження, геофізик з Даремського університету, Гай Паксман. 

Величезні ріки Антарктиди: вчені відтворили вигляд континенту без криги
s-ink.org

Ці рівнини, що містять також глибокі западини, вкривали узбережжя Східної Антарктиди на відстань до 3,5 тис. км. Ймовірно, вони утворились до появи Східно-антарктичного льодовикового щита, однак після руйнування суперконтиненту Гондвана. 

На цих рівнинних поверхнях антарктична крига рухається дуже повільно. Однак у жолобах між ними крига рухається значно швидше. Тала вода, можливо, утворила ці жолоби, протікаючи через природні поглиблення у процесі розширення Східно-Антарктичного льодовикового щита мільйони років тому.

Повільний рух криги по пласких поверхнях може дозволити регулювати танення льоду на континенті. Подальші дослідження, такі як отримання та аналіз зразків гірських порід з-під льоду, дозволять уточнити прогнози майбутньої втрати льоду та підвищення рівня моря.

 Результати дослідження опубліковані у Nature Geoscience

Джерело: LiveScience

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