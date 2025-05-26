Випорожнення пінгвінів зберігають Антарктиду холодною, — дослідження

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Міжнародна група дослідників з’ясувала, що випорожнення пінгвінів сповільнюють підвищення температури в Антарктиді.

Справа у тому, що з пінгвінячих екскрементів виділяється аміак, що створює хмари в атмосфері, які затримують сонячне тепло. Дослідники під керівництвом докторанта з університету Хельсінкі Метью Бойєра вивчали колонію пінгвінів, що складається з 60 тис. особин.

Науковці вимірювали концентрацію аміаку в атмосфері біля бази Марамбіо влітку 2023 року і виявили, що вона в тисячу разів перевищує базові показники. Оскільки на території Антарктиди майже відсутні рослини, ключову роль в утворенні хмар аерозолів відіграють саме пінгвіни.

Оскільки пінгвіни переважно харчуються рибою, у їхніх випорожненнях багато речовин з високим вмістом азоту, які розкладаючись виділяють аміак. Він змішується із сірчаним газом, що виділяє фітопланктон, внаслідок цього виникають аерозольні частинки.

За словами науковців, у місцях, де розміщуються пінгвіни, дійсно висока концентрація аміаку. Коли мешканці колонії мігрують, вони можуть залишати по собі стільки фекалій, що рівень аміаку ще місяць у сотню разів перевищує норму.

При цьому такі хмари можуть призвести не лише до зниження температури в Антарктиці, а й до підвищення у разі, якщо ці хмари відбиватимуть сонячне світло гірше за кригу. Тоді у цих хмарах утримуватиметься тепло, що додатково нагріватиме поверхню.

«Ми продемонстрували, що існує глибокий зв’язок між екосистемними процесами – активністю океанічного фітопланктону, а також пінгвінами – та атмосферними процесами, які можуть впливати на місцевий клімат», — зазначає Метью Бойєр.

За словами Бойєра, оскільки місцевий клімат в Антарктиді змінюється та розвивається, це впливатиме на кліматичні системи в іншому світі. Крига, океан та екосистеми Антарктиди відіграють ключову роль у регулюванні глобальної температури.

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Крім того, дослідники з’ясували, що диметиламін, що також виділяється з пінгвінячого посліду, прискорює утворення аерозолів до 10 тис. разів. Це сприяє створенню своєрідного буфера між сонячним теплом та льодом Антарктиди.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature

Джерело: 404media