Величезний океан під поверхнею Марса — вчені знайшли ознаки сховища води, здатного затопити планету

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Науковці виявили на Марсі ознаки прихованого океану води під поверхнею планети.

Зазначається, що записи сейсмічних хвиль вказують на те, що на глибині від 5,4 до 8 км під поверхнею може ховатись шар рідкої води. За оцінками науковців, загальний об’єм води під поверхнею планети може затопити Марс, утворивши океан глибиною від 520 до 780 метрів.

Червона планета колись мала багато води на поверхні. Це було у період близько від 4,1 до 3 млрд років тому. На поверхні Марсу були долини, річкові дельти та шаруваті осадкові породи.

З часом Марс втратив власне магнітне поле, а сонячна радіація знищила більшу частину атмосфери планети. Температура на поверхні впала і рідка вода частково випарувалась у космос, перетворилась на кригу у надрах та полярних шапках, або залишилась у гідратованих мінералах під поверхнею.

Між тим попередні дослідження показали, що втрата води не враховує увесь її обсяг, який колись був присутній на планеті. Тривалий час науковці намагались відповісти на питання, куда поділась решта води на Марсі.

Нове дослідження вказує, що на Марсі дійсно існує рідка вода глибоко під поверхнею. Науковці провели аналіз сейсмічних даних посадкового модуля NASA InSight, що приземлився на Червоній планеті у 2018 році. Вони встановили, що сейсмічні хвилі у надрах Марса, викликані ударами астероїдів та сейсмічною активністю упродовж 2021 та 2022 років, ймовірно, сповільнюються на глибині від 5,4 до 8 км. На думку науковців, це може бути пов’язано з наявністю рідкої води, прихованої у пористих породах.

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«Цей шар, швидше за все, є високопористою породою, заповненою рідкою водою, як насичена губка. Щось на кшталт водоносних горизонтів Землі, де ґрунтові води просочуються в пори породи», — пояснюють автори дослідження, професор геофізики Австралійського національного університету Хрвоє Ткалчич та професор геофізики Китайської академії наук Вейцзя Сан.

На думку дослідників, ця рідка вода може відповідати тому об’єму, який не був врахований у попередніх дослідженнях. Ймовірно, що більша частина цієї стародавньої води могла просочитися крізь пористі поверхневі породи і залишилась під поверхнею.

Хрвоє Ткалчич зазначає, що обсяги потенційно виявленої води відповідають оцінкам «зниклої» води у попередніх дослідженнях. Попередні оцінки також вказували на те, що під поверхнею Марса можуть зберігатись великі обсяги води у вигляді криги. Дослідження, проведене у 2024 році, вказувало на те, що рідка вода може зберігатись у породах на глибині від 11,2 до 21 км.

Науковці визнають, що для підтвердження наявності води на Марсі необхідні масштабні місії із використанням сейсмометрів та установок для буріння.

Результати дослідження були опубліковані у журналі National Science Review

Джерело: LiveScience