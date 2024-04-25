Геркуланумські сувої вказали, де похований Платон — їх прочитали «біонічним оком»

Три роки тому дослідницька група Пізанського університету вирішила розшифрувати Геркуланумські сувої за допомогою нової технології, відомої як «біонічне око». Сувої були виявлені у 18 столітті, багато вчених намагалися відновити їх. Однак більшу частину цих історичних документів не вдалося прочитати через їхній поганий стан (який можна бачити на фото).

Вулкан Везувій знищив 1800 сувоїв у Геркуланумі під час виверження в 79 році нашої ери, яке також поховало Помпеї. Виверження перетворило сувої на вугілля, рештки дослідники намагаються прочитати вже кілька століть.

Археологи знайшли сувої Геркуланума у «Віллі Папірусів», що належала тестю Юлія Цезаря. Він володів єдиною класичною бібліотекою, яка пережила греко-римський період. Вважається, що в папірусах зберігалися твори Софокла, Епікура та Аристотеля. Втрата цих сувоїв має майже таке ж значення, як і твори, знищені великою пожежею в Олександрійській бібліотеці.

Папіролог Граціано Раноккіа з Пізанського університету оголосив у Національній бібліотеці Неаполя про обнадійливі попередні результати свого проєкту «Грецькі школи». «Біонічне око» дозволило його дослідницькій групі прочитати близько 1000 слів з історії Академії Філодема Гадарського, епікурейського поета та філософа. Вчені проникли крізь шари вуглецю за допомогою методів оптичної когерентної томографії (ОКТ) та інфрачервоних гіперспектральних зображень.

Технологія ОКТ відтворює зображення поперечного перерізу з високою роздільною здатністю. Інфрачервоне гіперспектральне зображення має різноманітні підмножини від ближніх до середніх і далеких. Простіше кажучи, на ньому можна виявити приховані деталі об’єкта, невидимі неозброєним оком. Ці методи вивели на поверхню текст 2000-річної давнини.

Дослідники вважають, що вони визначили місце поховання Платона. Згідно з висновками, він похований у приватній зоні в саду Академії, поблизу Святилища муз. Римський диктатор Сулла зруйнував Академію Платона у 86 році до нашої ери, але археологи віднайшли її у 20 столітті. Наразі місце відкрите для відвідування, археологи ретельно дослідили його, але, як виявляється, завжди можна знайти щось ще.

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«У тексті також йдеться про останню ніч Платона. У нього була висока температура, і йому заважала музика, що грала», — каже Раноккіа.

Крім того, виявилося, що Платон був проданий як раб на острові Егіна в 404 році до нашої ери, коли спартанці завоювали острів, або після смерті Сократа. Це суперечить попереднім переконанням вчених, що він був проданий у 387 році до нашої ери в Сіракузах, Сицилія. Дослідницький проєкт триватиме до 2026 року, «Біонічне око» проникатиме у раніше недоступні шари.

Джерело: Ansa.it

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