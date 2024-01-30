Viber запускає бізнес-дзвінки в Україні

Компанія Rakuten Viber повідомила про запуск бізнес-дзвінків в Україні. Це новий інструмент для спілкування між компаніями та їхніми клієнтами в застосунку. Завдяки йому бренди отримують новий канал для контакту з клієнтами. Водночас користувачі зможуть безкоштовно телефонувати на стаціонарні та короткі номери компаній у застосунку Viber звідки завгодно, де є інтернет.

У Viber зазначають, що бізнес-дзвінки в застосунку стають логічним доповненням до давно наявних бізнес-повідомлень. Завдяки новому інструменту клієнти самі зможуть обирати канал, через який вони хочуть зв’язатися з брендом. Компанії своєю чергою отримують новий інструмент для ефективної обробки запитів клієнтів, що зрештою покращує взаємодію з клієнтами. Головне, щоб нова функція не перетворилась на новий канал надокучливої реклами, як сталось з текстовими розсилками.

Функція дзвінку в чаті дозволяє клієнтам телефонувати компаніям прямо в застосунку Viber, де вони отримують спеціальну пропозицію від бренду, нове повідомлення про час доставки або про наявність товару. При цьому підвищується конверсія, клієнтські запити розглядаються швидше, бренди отримують можливість запропонувати додаткові послуги та товари відповідно до потреб клієнта відразу час розмови. Нова функція буде корисною для обслуговування клієнтів, які телефонують з-за кордону, наприклад, для спілкування з власним банком з-за кордону або готелем в іншій країні.

Деякі компанії в Україні вже підключили бізнес-дзвінки за допомогою офіційних партнерів Rakuten Viber. Серед них – «Ощадбанк», мережа аптек «Бажаємо Здоров’я» та інші.

Усі бізнес-дзвінки будуть безкоштовними для користувачів Viber, незалежно від їхнього місцезнаходження. Компанії зможуть підключити для дзвінків у Viber свій звичайний номер кол-центру або призначити новий.

Докладніше про бізнес-дзвінки у Viber – на сторінці.