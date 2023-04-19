Від 7 до 12 років тюрми загрожує колишньому працівнику «Цитрусу», який вимагав 10 тис грн. за нерозповсюдження інтимних фото клієнтки

У Личаківському районному суді міста Львова днями розглядалася справа про обрання запобіжного засобу підозрюваному, який вимагав гроші, погрожуючи розповсюдженням сторонніх інтимних фотографій.

Курс Data Scientist Якщо тобі потрібен знак, що в житті треба щось змінювати, ось він Запишіть мене!

Все розпочалось ще в листопаді 2021 року. Тоді підозрюваний перебував на посаді фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення в компанії «Цитрус» (крамниці № 11/27 ТзОВ «ЦЕТЕХНО») у Львові. Там він заволодів фотографіями інтимного характеру, які належали потерпілій особі.

30 березня 2023 року підозрюваний вирішив скористатись отриманими матеріалами з метою наживи. Він звернувся до потерпілої через соцмережу Instagram та, погрожуючи розповсюдити фото інтимного характеру, вимагав у неї 10 тис. грн.

Бажаючи зберегти в таємниці свої інтимні фотографії, 3 квітня 2023 року потерпіла перерахувала на рахунок шантажиста частину коштів – 1000 грн. Решту коштів домовилися передати пізніше. Невдовзі зловмисник нагадав про свої вимоги. Тому 11 квітня 2023 року жертва шантажу перерахувала на рахунок злочинця залишок суми – 9000 грн. Однак цього разу передача коштів відбувалася в рамках проведення негласних слідчих дій правоохоронцями.

В той же день шантажисту було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а саме в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час судового засідання підозрюваний визнав підозру. Розглянувши клопотання слідчого, суддя вирішив застосувати щодо шантажиста запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання в нічний період доби з 22:00 по 07:00. Слідчі дії тривають. За вчинений злочин йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна(ч.4 ст.189 КК України).

Джерело: court.gov.ua