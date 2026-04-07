OpenAI йде у контрнаступ проти Ілона Маска

Вадим Карпусь

Битва за ШІ на $100 млрд: OpenAI просить прокурорів перевірити Ілона Маска через "антиконкурентну поведінку"
Ілон Маск та Сем Альтман / Twitter

OpenAI, відома завдяки ChatGPT, перейшла у відкритий юридичний конфлікт з Ілоном Маском. Компанія звернулася до генеральних прокурорів штатів Каліфорнія та Делавер із проханням перевірити дії Маска і його партнерів на предмет “неналежної та антиконкурентної поведінки” напередодні судового процесу, який стартує вже цього місяця.


Конфлікт тягнеться з 2024 року, коли Маск подав позов проти OpenAI, її CEO Сема Альтмана та інших керівників. Він звинуватив компанію у відхиленні від початкової місії — розвитку ШІ на благо людства — після переходу до комерційної моделі. Варто нагадати, що Маск був співзасновником OpenAI у 2015 році, але залишив її у 2018-му і пізніше запустив власний ШІ-стартап xAI з чатботом Grok.

У відповідь OpenAI заявляє, що позов Маска може мати серйозні наслідки. У листі до прокурорів компанія вказує, що вимоги компенсації перевищують $100 млрд і можуть фактично паралізувати її некомерційну структуру. Суд уже призначив розгляд справи присяжними, він стартує у квітні в Окленді, штат Каліфорнія.

Окремо OpenAI згадує деталі, які раніше з’являлися в судових документах. Зокрема, компанія стверджує, що Маск намагався залучити до своєї пропозиції щодо купівлі OpenAI главу Meta Марка Цукерберга, але той не приєднався до угоди.


Головний стратег OpenAI Джейсон Квон підкреслює, що такий позов ставить під загрозу ключову мету компанії — зробити загальний штучний інтелект корисним для всього людства. Він також зазначає, що подання Маска “вказують на те, що ваші офіси не провели ретельного розслідування плану OpenAI щодо рекапіталізації і просто поклалися на обіцянки щодо майбутніх дій компанії”.

Конфлікт між OpenAI та Ілоном Маском виходить за межі корпоративної суперечки. На кону — не лише $100 млрд, а й майбутнє розвитку загального штучного інтелекту. Якщо позов просунеться далі, це може серйозно вплинути на баланс сил у сфері штучного інтелекту.

Ілон Маск позивається до Apple та OpenAI через ймовірну монополію ChatGPT на iPhone

AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom
5G та революція в iGaming: що потрібно знати про це вже зараз. Колонка COO SharksCode

Джерело: techcentral

Ілон Маск визнав "епічний фейл" та кризу з xAI
В офіс Twitter/X у Франції завітала поліція: Маск на допиті
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Як Work.ua, але для ШІ: сервіс Rent a Human дозволяє ботам наймати людей
Samsung Galaxy S26 отримав Perplexity з доступом до Notes, Calendar і сторонніх застосунків
"Фінансова піраміда" та "Scam Altman": інвестори та експерти розносять OpenAI
Анджей Сапковський порівняв ШІ з інтимними іграшками: "Це і є різниця між справжнім талантом та штучним”
Айтішників Meta і OpenAI почали оцінювати за "спалюванням" токенів на ШІ
"Все управління військами лягло": доступ до інтернету Starlink втратили майже 90% російських підрозділів
У "Дія" з’явиться голосовий ШІ: як це працюватиме
Коли ШІ потрібен не всюди: нові функції Gemini запускають “нескінченний” пошук на Google TV
ШІ-боти дістали Reddit: платформа хоче ввести ID-верифікацію користувачів
ШІ вперше заплатив людині: американець заробив $100 завдяки сервісу Rent a Human
Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном "театром". Трампа теж згадав
Ідеальна для OpenClaw: NVIDIA представила модель Nemotron 3 Super для агентних ШІ
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
У США пенсіонерка провела пів року у в'язниці через помилку ШІ
Перший у світі тактичний ноутбук на NVIDIA RTX 5000 Ada: 682 TOPS для ШІ та повна автономність без інтернета
X / Twitter запускає Smart Cashtags: торгівля криптовалютами і акціями прямо у стрічці
Прощавай, Sora: OpenAI закриває ШІ-генератор відео
Відповідатиме Google: маячня Gemini довела 36-річного чоловіка до самогубства
