Ілон Маск та Сем Альтман / Twitter

OpenAI, відома завдяки ChatGPT, перейшла у відкритий юридичний конфлікт з Ілоном Маском. Компанія звернулася до генеральних прокурорів штатів Каліфорнія та Делавер із проханням перевірити дії Маска і його партнерів на предмет “неналежної та антиконкурентної поведінки” напередодні судового процесу, який стартує вже цього місяця.





Конфлікт тягнеться з 2024 року, коли Маск подав позов проти OpenAI, її CEO Сема Альтмана та інших керівників. Він звинуватив компанію у відхиленні від початкової місії — розвитку ШІ на благо людства — після переходу до комерційної моделі. Варто нагадати, що Маск був співзасновником OpenAI у 2015 році, але залишив її у 2018-му і пізніше запустив власний ШІ-стартап xAI з чатботом Grok.

У відповідь OpenAI заявляє, що позов Маска може мати серйозні наслідки. У листі до прокурорів компанія вказує, що вимоги компенсації перевищують $100 млрд і можуть фактично паралізувати її некомерційну структуру. Суд уже призначив розгляд справи присяжними, він стартує у квітні в Окленді, штат Каліфорнія.

Окремо OpenAI згадує деталі, які раніше з’являлися в судових документах. Зокрема, компанія стверджує, що Маск намагався залучити до своєї пропозиції щодо купівлі OpenAI главу Meta Марка Цукерберга, але той не приєднався до угоди.





Головний стратег OpenAI Джейсон Квон підкреслює, що такий позов ставить під загрозу ключову мету компанії — зробити загальний штучний інтелект корисним для всього людства. Він також зазначає, що подання Маска “вказують на те, що ваші офіси не провели ретельного розслідування плану OpenAI щодо рекапіталізації і просто поклалися на обіцянки щодо майбутніх дій компанії”.

Конфлікт між OpenAI та Ілоном Маском виходить за межі корпоративної суперечки. На кону — не лише $100 млрд, а й майбутнє розвитку загального штучного інтелекту. Якщо позов просунеться далі, це може серйозно вплинути на баланс сил у сфері штучного інтелекту.

Джерело: techcentral