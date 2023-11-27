В мережі з’явилися пробні кадри оригінального фільму «Шрек». І це… дуже далеко від доволі милого втілення, яке ми побачили на прем’єрі 2001 року.

Кадрами пілоту поділилася студія Zoom Art Studio, передає Gizmodo. Головний герой танцює на вулиці під пісню Джеймса Брауна I Feel Good, а коли його зупиняє грабіжник, той його стискає та відправляє у політ, продовжуючи танцювати.

Це було знято у 1995 році, на роль головного героя був запрошений комік Кріс Фарлі, який помер у 1997 році, а потім на його місце був запрошений Майкл Маєрс. Це цікава можливість розглянути еволюцію образа героя. Насправді такий Шрек набагато більше відповідає образу огра, або ж людожера із західних казок і легенд.

Хоча цей образ ближчий до однойменної дитячої книжки Вільяма Стіга 1990 року, на якій, власне, і заснований фільм, такий вигляд, мабуть, занадто для молодшої аудиторії в ті часи. Сама Zoom Art називала цей фільм «похмурим, гострим, малобюджетним». Поєднання попкультури з казковим сюжетом та вчасними жартами потім були втілені за допомогою комп’ютерної анімації. І це перетворило «Шрек» на велику франшизу. Це також закріпило за DreamWorks репутацію «анти-Pixar», добре це чи погано.