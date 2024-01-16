«Відьмак. Офіційна кулінарна книга» з 80 рецептами надійшла у продаж в Україні за ціною 800 грн

Видавництво MAL’OPUS розпочало продаж офіційної книги рецептів за «Відьмаком». Віднині українські поціновувачі цього всесвіту можуть поповнити свої колекції та бібліотеки книгою «Відьмак. Офіційна кулінарна книга».

Кулінарна книга містить 80 поживних та апетитних рецептів, натхнених як фентезійною новелою Анджея Сапковського, так і відомою серією відеоігор «Відьмак». Як зазначається в описі, книга пропонує різноманітні рецепти ─ «від ситних страв та міцних напоїв із корчем і до розкішних бенкетів для застілля з друзями». Книга містить не лише покрокові інструкції, а й багацько кулінарних оповідок, тож допоможе приготувати такі страви, що їм «позаздрять навіть кухарі княжни Анни Генрієтти».

«Здійсніть кулінарну мандрівку фантастичним світом «Відьмака» завдяки довершеним рецептам, натхнених місцинами, персонажами та легендами з гри», ─ йдеться в описі книги.

«Відьмак. Офіційна кулінарна книга» має тверду обкладинку та 256 сторінок. Її розміри становлять 21х26 см. Авторами книги виступили Аніта Сарна та Кароліна Крупецька, авторки кулінарних блогів Nerds’ Kitchen та Witcher Kitchen. Книга містить велику передмову від Анджея Сапковського, письменника й творця «Відьмака». Переклад виконали Олександра та Юрій Поворозники.

Збірник рецептів «Відьмак. Офіційна кулінарна книга» доступний для замовлення на сайті видавництва MAL’OPUS за ціною 800 грн.