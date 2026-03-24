Новини Ігри 24.03.2026

Моддери повертають видалені сцени у The Witcher 3: знайдено нову сюжетну сцену з Ольґ’єрдом

Софія Шадріна

Відьмак 3 / CD Projekt RED
Ком’юніті The Witcher 3 продовжує повертати втрачені фрагменти контенту класичної гри — і цього разу виявили частково видалену сюжетну сцену, яка додає глибини одному з найцікавіших антагоністів у DLC Hearts of Stone.


Мод під назвою Brothers in Arms, створений користувачем MerseyRockoff та командою співпрацівників на Nexus Mods, не лише виправляє баги, а й відновлює вирізані елементи гри — від текстів, записів щоденників і діалогів до повноцінних відеосцен.

Нещодавно популярний ютубер xLetalis опублікував відео, яке демонструє нові відновлені фрагменти сюжету, зокрема одну видовищну сцену з Hearts of Stone, що була вирізана з фінальної версії DLC.


Одним з ключових повернутих фрагментів стала сцена з минулого Ольґ’єрда фон Еверека — антагоніста Hearts of Stone. Вона відбувається у вигляді спогаду чи бачення, яке показує, як місцеві жителі виступають проти злочинної поведінки Ольґ’єрда.

Селяни висловлюють своє обурення — і, схоже, отримують відплату.Сцена натякає, що могутній, але морально спотворений Ольґ’єрд жорстоко розправився з ними. Після цього у грі мала бути ще одна частина у підземеллях з іншим спогадом (вбивство тестя дружини), але наразі мод не може повністю її відновити через обмеження наявних даних.

Геральт стикається з духами загиблих селян. Незважаючи на те, що вони спочатку атакують відьмака, в результаті клянуться на колінах перед ним — це виглядає не як баг, а як задуманий елемент сцени.

Окрім головної сцени, мод додає й інші дрібні, але атмосферні епізоди, як-от розмова Ольґ’єрда з Ґеральтом, де той курить люльку та їдко коментує здатність Ґеральта до бою, або декілька додаткових рядків реплік під час фінального бою з ним.

Ці моменти не змінюють суті сюжету, але роблять характер Ольґ’єрда більш виразним та багатовимірним.

Моддери витягли з файлів гри контент, який ніколи не з’являвся у фінальній версії The Witcher 3 або залишався недоступним гравцю, а саме давні діалоги, сюжети, вирізані на стадії розробки, не впроваджені сюжетні сцени.

Це підкреслює, наскільки великою й багатою була початкова концепція гри від CD Projekt Red, і чому навіть через понад 10 років після релізу “Відьмак 3” продовжує дивувати фанатів новими відкриттями.

Джерело

