Virgin Galactic успішно здійснила другий тестовий політ з пасажирами на висоту 87 км, і тепер готова возити туди туристів

Завданням п’ятої пілотованої суборбітальної місії Virgin Galactic Unity 25 стала перевірка технічного стану обладнання та готовності астронавтів за умов реального космічного польоту. Компанія відправила людей до космосу вперше майже за два роки, туристичні польоти планується відновити наприкінці червня.

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Літак VMS Eve, носій космічного корабля VSS Unity з екіпажем на борту, стартував із Нью-Мексико вчора, 25 травня, о 18:15 за київським часом, на Землю місія повернулася о 19:37. У ній брали участь Джаміла Гілберт, Крістофер Хьюї, Люк Мейс та Бет Мозес, пілотували корабель Сі Джей Старкоу та Майкл Масуччі.

Літак підняв апарат на понад 15,2 км над землею, після чого VSS Unity запустив власний ракетний двигун, піднявся до 87,2 км та розвинув швидкість 2,94 Маха. Протягом польоту екіпаж кілька хвилин відчував стан невагомості та насолоджувався космічними видами Землі.

Virgin Galactic розпочне туристичні польоти у разі успіху VSS Unity, підтвердженого аналізом даних. 2021 року компанія вже проводила випробувальний політ – тоді на борту був сам Річард Бренсон. Однак тоді корабель дещо відхилився від наміченого курсу, компанія призупинила польоти та зайнялася удосконаленням конструкції літальних апаратів.

Квиток у космос Virgin Galactic продає за $450 000, місця на найближчі рейси забронювали вже сотні людей У 2026 році компанія планує ввести в експлуатацію нове покоління космічних літаків та здійснювати рейси раз на тиждень.

Джерела: CNN, Space.com