Viva Magenta – колір 2023 року за версією Pantone

Інститут кольору Pantone обрав основний колір наступного року. На зміну нинішньому Very Peri 17-3938 приходить новий відтінок пурпурового Viva Magenta 18-1750, що «вібрує енергією».

У Pantone описують Viva Magenta як відтінок, «що йде корінням у природу, що походить з сімейства червоних і виражає новий сигнал сили». Його велика кількість має сприяти «радісному та оптимістичному святкуванню, написанню нової розповіді». Також зазначається, що новий відтінок є потужним та таким, що надихає. Він «заохочує експерименти та самовираження».

«У наш час технологій ми прагнемо черпати натхнення з природи та того, що реально. PANTONE 18-1750 Viva Magenta походить від сімейства червоних і натхненний червоним кольором кошенілі, одного з найцінніших барвників, що належать до сімейства натуральних барвників, а також одного з найсильніших і найяскравіших барвників, відомих світові.

Укорінений у первісному, PANTONE 18-1750 Viva Magenta з’єднує нас із початковою матерією. Заохочуючи до сил природи, PANTONE 18-1750 Viva Magenta заряджає наш дух, допомагаючи зміцнити нашу внутрішню силу» – написала виконавчий директор Інституту кольору Pantone Леатріс Ейсман.