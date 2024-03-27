Пішла епоха: Volvo випустила свій останній дизельний автомобіль — кросовер XC90

Цього тижня компанія Volvo Car виготовила свій останній автомобіль з дизельним двигуном. Тим самим компанія завершує одну еру (кінець 45-річної історії використання дизельних двигунів у легкових авто) та переходить до наступної глави – до 2030 року вона планує випускати лише електромобілі.

Останнім автомобілем Volvo з дизельним двигуном став спортивний позашляховик XC90. Він зійшов з конвеєра заводу Torslanda у Швеції у вівторок увечері. Volvo поступово відмовляється від технології дизельних двигунів в той час, коли глобальний попит на електромобілі охолоджується. Водночас компанія все ще вироблятиме автомобілі з бензиновими двигунами.

«Ми цілком впевнені, що маємо дуже хороші пропозиції для клієнтів навіть без дизеля», — сказав в інтерв’ю Ерік Северінсон, виконавчий директор Volvo Car, відповідальний за нові автомобілі та операційну стратегію.

Інші автовиробники стратегічно не визначали, коли вони припинять роботу з двигунами внутрішнього згоряння, а деякі відступили від цілей щодо електромобілів. Минулого місяця Mercedes-Benz скоригувала свій прогноз щодо переходу виключно на електромобілі. Наприкінці минулого року Audi заявила, що скорочує випуск електромобілів.

У 2017 році Volvo Car стала першим великим автовиробником, який зобов’язався поступово відмовитися від автомобілів, що працюють виключно на викопному паливі. З того часу компанія представила кілька гібридних і повністю електричних моделей.

На головному ринку бренду в Європі дизельні автомобілі досягли свого піка 9 років тому, становлячи приблизно половину нових продажів. Минулого року цей показник впав до 14%. Попит на дизельні авто впав після того, як у 2015 році Volkswagen визнала, що оснастила свої дизельні двигуни програмним забезпеченням для обману під час тестів на викиди.

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Джерело: bloomberg

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