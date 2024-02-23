Охорона, відміна: Mercedes-Benz відмовляється від плану продавати лише електромобілі до 2030 року

Близько 3 років тому Mercedes-Benz оголосила про свій план ─ до 2025 року кожна серійна модель виробника повинна мати повністю електричну версію, а до кінця поточного десятиліття бренд стане повністю електричним і продаватиме виключно електромобілі. Проте тепер компанія повідомила, що вона відмовляється від свого плану продавати лише електромобілі після 2030 року.

3 роки тому, оголошуючи про свій план електрифікації, компанія застерігала, що відмовиться від ДВЗ там, «де це дозволено ринками». Схоже, що в цей час ринок не дозволяє Mercedes виконати свої плани. Компанія заявила у своєму фінансовому звіті за четвертий квартал 2023 року, що очікує, що лише 50% продажів припадатиме на повністю електричні електромобілі. Це суттєве падіння очікувань у порівнянні з колись райдужними прогнозами. Бензинові та гібридні транспортні засоби залишаться частиною майбутнього компанії на довгі роки.

«Клієнти та ринкові умови визначатимуть темп трансформації», — йдеться у звіті Mercedes. «Компанія планує задовольняти різноманітні потреби клієнтів, це чи повністю електрична трансмісія, чи електрифікований двигун внутрішнього згоряння, до 2030-х років».

Навіть у Європі, де зростання продажів електромобілів випереджає Північну Америку, Mercedes не очікує переходу на продаж лише електромобілів найближчим часом, сказав генеральний директор компанії Ола Келленіус.

Зважаючи на ринкові умови, автовиробники висловлюють більше обережності щодо майбутнього електромобілів. Генеральний директор Tesla Ілон Маск попередив, що компанія готується до значного уповільнення зростання продажів у 2024 році. Водночас компанії, які займаються виключно електромобілями, такі як Rivian та Lucid, заявили, що очікують, що цього року виробництво залишиться на рівні попереднього року. Інші компанії, такі як GM і Ford, відклали будівництво заводу або скасували нові моделі.

Минулого року продажі електромобілів у США становили майже 8% від загальної кількості, а в Європі – 13%. Продажі все ще зростають, але клієнти стають більш розбірливими щодо ціни, водночас висловлюючи занепокоєння щодо часу заряджання та надійності. Тим часом продажі гібридів значно зросли.

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Джерело: The Verge

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