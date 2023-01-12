ВРУ дозволила сплачувати податки й комуналку електронними грошима – але це стане доступно вже після перемоги

Верховна Рада України (ВРУ) підтримала у другому читанні законопроєкт №4366 про оподаткування платіжних систем. За нього проголосували 231 народний депутат. Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Як зазначає Ярослав Железняк, цей нормативний документ має багато позитивних новацій для розвитку безготівкових розрахунків в Україні. Зокрема, ВРУ легалізувала електронні гроші та прирівняла рахунки електронних гаманців до рахунків банків. За допомогою електронних грошей українці зможуть розраховуватися за комунальні послуги, якщо постачальник таких послуг забезпечить їх приймання.

Крім того, електронні гроші можна буде використовувати й для сплати податків. Хоча, як зазначив Железняк, на рахунок Казначейства все одно будуть зараховуватись фіатні гроші.

Разом з тим Ярослав Железняк нагадав, що на час війни обіг електронних грошей в Україні обмежений, тож цими новаціями можна буде скористатися вже після перемоги.

Курс ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Ставайте досвідченим фахівцем з фінансів на рівні директора! РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

І ще нардеп нагадав, що не слід плутати криптовалюти та електроні гроші – «це зовсім різні речі)».