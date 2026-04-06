Податок на OLX і посилки та доступ податкової до рахунків: уряд та ВРУ хочуть ухвалити закони цього тижня

Данило Гетманцев

Вже 6 квітня податковий комітет ВРУ планує швидко розглянути одразу три урядові законопроєкти щодо підвищення податків для українців. А вже 7 квітня їх винесуть у сесійну залу на голосування. І, за словами учасників обговорення, можуть ухвалити навіть одразу в цілому. Про такий турборежим зі збільшення податків розповіла народна депутатка Ніна Южаніна, яка працювала в робочій групі перед засіданням комітету.





Уряд готує збільшення податків

За її словами, обговорення проходило напружено. Представники Міністерства фінансів не поспішали пояснювати деталі, а складні питання часто “гасили” розмовами про терміновість і ризики для економіки. При цьому ще в березні голова податкового комітету Данило Гетманцев критикував уряд за ці ініціативи. Тепер він змінив позицію і називає їх “три маленькі прекрасні закони”, готуючи до швидкого голосування.

План полягає в тому, щоб якнайшвидше ухвалити закони про збільшення податків з мінімум обговорення. Саме така максимальна швидкість з ухвалення рішень, які стосуватимуться кожного українця, викликає чимало запитань у бізнесу та частини депутатів.

Військовий збір

Окрема суперечка виникла через продовження військового збору. Його хочуть залишити ще на три роки після завершення воєнного стану. Формально, ці кошти планують спямувати на оборону. Але критики кажуть, що гроші йдуть у загальний бюджет і витрачаються не лише на армію, а й на інші програми, включно з кешбеками та іншими непріоритетними витратами.





Тобто фактично це звичайний податок на доходи, просто з “військовою” назвою. І саме він найбільше б’є по легальному бізнесу і зарплатах. Нагадаємо, основна ставка військового збору (ВЗ) із заробітної плати найманих працівників в Україні становить 5%. Також існують інші розміри ставок для окремих категорій.

Цифрові платформи та тотальний контроль податкової

Ще один блок питань стосується контролю доходів через цифрові платформи. Формально Україна має виконати міжнародні вимоги щодо обміну даними про доходи нерезидентів. Але в проєкті пішли значно далі. Податкова хоче отримати доступ до інформації про всі операції громадян — від першої гривні. Це означає повний контроль за доходами й витратами.

Для тих, хто працює через платформи на кшталт сервісів таксі чи доставки, пропонують нову модель. Платформа виступає податковим агентом і автоматично утримує 5% ПДФО та 5% військового збору. Звучить зручно. Але є умова: треба відкрити спеціальний рахунок, зареєструвати його в податковій і дозволити доступ до банківської інформації. Якщо цього не зробити, доведеться платити повну ставку: 18% ПДФО плюс 5% ВЗ.

Схожа історія з “податком на OLX“. Хоча міжнародні партнери не ставлять таких вимог (під час обговорення підтвердилося, що МВФ цього наразі не вимагає), уряд хоче оподатковувати продажі навіть уживаних речей. І тут виникає цілком логічне обурення пересічних українців: людина продає дешевше, ніж купила, але ще й має віддати до 23% податків. У результаті виходить геть крихітна компенсація з продажу вживаних речей.

Ще цікаво, що урядовці навіть не прорахували наслідків цих своїх податкових нововведень. За словами народного депутата Ярослава Железняка, абсолютно немає розрахунків, скільки взагалі уряд хотів отримати грошей з оподаткування товарів.

Додатковий хаос може з’явитися через ліміти. Наприклад, якщо людина продала товарів на €2100 через різні платформи. Незрозуміло, як саме рахувати податок і хто його має платити. Відповідей поки немає.

Податки на посилки

Ще складніша ситуація з міжнародними посилками. Зараз в Україні оподатковується лише 0,8% із 75 млн відправлень на рік. Нові правила можуть довести цей показник до 100%. Це плюс 75–90 млн операцій щороку. Але грошей на модернізацію митниці не заклали. У підсумку система може просто не витримати.

Є і ще один суттєвий ризик — удар по волонтерських закупівлях. Багато комплектуючих для дронів і РЕБ замовляють невеликими партіями до €150. Нові правила можуть зробити ці покупки дорожчими й значно повільнішими, що напряму вплине на обороноздатність держави

Попри всі ці питання та мінуси, уряд та Гетманцев не відступають. Альтернативні законопроєкти є. Ярослав Железняк разом з Ніною Южаніною підготував альтернативний проєкт, з якого прибрали спецрахунки, доступ до банківської таємниці та “податок на OLX”. Але Данило Гетманцев віддає перевагу саме урядовим ініціативам зі словами:

«Нехай люди привчаються платити».

Отже, голова податкового комітету підтримує саме урядову версію податкових “покращень”. Якщо в сесійній залі набереться достатня кількість голосів, всі зазначені проблеми можуть набути законного статусу вже до кінця тижня.





Отже, держава намагається швидко закрити бюджетні питання (одночасно розпорошуючи гроші на кешбеки, які Гетманцев вважає “потрібними”) і виконати міжнародні зобов’язання, хоча МВФ насправді не вимагає таких радикальних кроків. Але поспіх і складні правила можуть створити більше проблем, ніж вирішити. Особливо для малого бізнесу, волонтерів і звичайних людей, які просто продають речі або отримують посилки. Докладніше про податкові ініціативи уряду та народних обранців можна дізнатися на сайті The Page.

Наразі не згадується про запровадження 20% ПДВ для ФОП.