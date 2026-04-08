ВРУ проголосувала за "податок на OLX": скільки доведеться платити з продажу вживаних речей

"Податок на OLX" ухвалили в І читанні: пільга до €2000 та інші особливості

Цього тижня влада планує прийняти кілька нових законів, що підвищують податкове навантаження на українців. Серед них також є законопроєкт №15111-д, який регламентує оподаткування доходів з маркетплейсів та цифрових платформ. Мова йде про так званий “податок на OLX”, яким обкладатимуть продажі через онлайн-платформи. Ресурс The Page проаналізував ініціативи можновладців.





Оподаткування доходів з онлайн-платформи зараз

Сьогодні правила оподаткування досить жорсткі. Після отримання будь-якого доходу людина повинна сплатити 23% податків та зборів (18% ПДФЛ + 5% військового збору). При цьому не має значення, чи це поодинокі продажі власних вживаних речей, чи стабільний бізнес.

Це податкове навантаження посилює складна бюрократія. Адже людині треба розбиратися в звітах і процедурах. Для новачка це виглядає як квест, підказки до якого треба шукати самостійно.

У підсумку маємо неприємну ситуацію: тільки почав — уже платиш майже чверть від отриманих доходів і витрачаєш час на підготовку звітності. Для цифрової економіки, яку намагається будувати Україна, це виглядає застаріло.





Що пропонує законопроєкт №15111-д

Документ пропонує інший підхід. Він передбачає більше гнучкості й менше тиску на старті. Серед основних нововведень:

Пільга до €2000. Якщо людина заробила менше порогової суми, вона не платить податки взагалі. Такий підхід дає шанс спокійно почати справу та не перейматися, що податки відразу “з’їдять” перші доходи. Нова ставка після порогу. Якщо доходи перевищили €2000 євро, далі працює пільгова ставка податку 5%. Це в рази менше за нинішні 23% податків та зборів. Простіший процес. Автори законопроєкту пропонують прибрати складні механізми регуляції та звітності. Ідея полягає в тому, щоб зробити все зрозумілим для користувачів платформ — без зайвої бюрократії.

Під час роботи над документом автори прибрали зайві норми та спростили правила, а також зробили систему більш прозорою.

Фактично законопроєкт №15111-д охоплює не лише податки, а й ширші питання, як от легалізація онлайн-доходів та запровадження правил для цифрових платформ і продавців. Додатково документ передбачає автоматичний обмін податковою інформацією з іншими країнами, визначає роль платформ як податкових агентів і встановлює нові підходи до звітності та сплати податків.

Доопрацьована версія позбулася деяких моментів, які викликали критику. Наприклад, виключили необхідність відкриття спеціальних рахунків для продавців через платформи, а також анулювали обов’язковість розкриття банківської таємниці по доходах продавців. Додатково спростили деякі питання оподаткування доходів та звітності. За задумом, люди взагалі не будуть займатися питаннями звітності та сплати податків. Оператори платформ діятимуть як податкові агенти та надаватимуть необхідну інформацію до ДПС, яка здійснюватиме розрахунки податків на основі даних від платформ. При цьому фізичні особи не будуть зобов’язані подавати податкову декларацію з доходами, отриманими від онлайн-платформ.

8 квітня 2026 року ВРУ вже ухвалила законопроєкт №15111-д за основу та у першому читанні. Очікується, що документ ухвалять остаточно і він вступить в силу з 1 січня 2027 року. До того часу учасники ринку зможуть адаптувати свою діяльність і бізнес-процеси під нові умови.

