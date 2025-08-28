"Видатне відкриття": вперше знайдено екзопланету в багатокільцевому диску навколо зірки

ESO/RF van Capelleveen et al.

Група астрономів за допомогою Дуже Великого телескопа (VLT) у чилійській пустелі Атакама вперше виявила молоду екзопланету у багатокільцевому протопланетному диску навколо материнської зірки.

Планета отримала назву WISPIT 2b. Вона знаходиться за 430 світлових років від Землі. Її орієнтовний вік складає близько 5 млн років. Це газовий гігант, за розмірами близький до Юпітера.

WISPIT 2b знаходиться у протопланетному диску з газу та пилу навколо молодої зірки WISPIT 2 та збирає речовину поблизу материнського світила. Екзопланета є першим підтвердженим випадком виявлення планети у багатокільцевому протопланетному диску, що містить безліч щілин та каналів.

Знімки, отримані від Дуже Великого телескопа, демонструють усього другу екзопланету, що обертається навколо молодої зірки, подібної до Сонця. Це робить дослідження WISPIT 2b та її протопланетного диска, завширшки приблизно у 380 разів більшого за відстань між Землею та Сонцем, ідеальним для вивчення взаємодій між планетами та дисками та подальшої еволюції подібних систем.

“Відкриття цієї планети було чудовим досвідом — нам неймовірно пощастило. WISPIT 2, молода версія нашого Сонця, знаходиться в маловивченій групі молодих зірок, і ми не очікували виявити таку вражаючу систему. Ця система, ймовірно, стане еталоном на довгі роки”, — зазначає керівниця дослідження з Лейденського університету Рішель ван Капелевен.

Астрономи отримали інфрачервоне зображення WISPIT 2b, яка знаходилась в одному з проміжків у протопланетному диску. У рамках дослідження науковці прагнули з’ясувати, навколо яких зірок частіше за все зустрічаються газові гіганти на широких орбітах — молодих чи старих. Це стало можливим завдяки тому, що після свого формування молода планета все ще гаряча і світиться.

“Ми використовували ці дуже короткі спостереження за багатьма молодими зірками — лише кілька хвилин на об’єкт — щоб визначити, чи можемо ми побачити поруч із ними маленьку цятку світла від планети. Однак у випадку з цією зіркою ми натомість виявили зовсім несподіваний і винятково красивий багатокільцевий пиловий диск. Коли ми вперше побачили цей багатокільцевий диск, ми зрозуміли, що нам потрібно спробувати виявити в ньому планету, тому ми швидко запросили додаткові спостереження“, — пояснює викладач Школи природничих наук Голуейського університету Крістіан Гінскі.

Окрема група дослідників з Університету Арізони отримала зображення WISPIT 2b в оптичному діапазоні. Ці спостереження показали, що WISPIT 2b продовжує накопичувати речовину.

“Отримати зображення цих планет виявилося надзвичайно складним завданням, і це дає нам реальний шанс зрозуміти, чому багато тисяч старіших екзопланетних систем виглядають такими різноманітними і несхожими на нашу Сонячну систему. Я думаю, багато наших колег, які вивчають формування планет, найближчими роками уважно вивчать цю систему”, — підкреслив Крістіан Гінскі.

