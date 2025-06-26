Телескоп Джеймса Вебба зробив перше пряме фото екзопланети

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Космічний телескоп «Джеймса Вебба» вперше за 3 роки роботи безпосередньо зробив зображення екзопланети.

Екзопланета TWA-7b знаходиться на відстані 111 світлових років від Землі і має найменшу масу з усіх безпосередньо сфотографованих подібних об’єктів. Наразі з усіх 6 тис. виявлених за межами Сонячної системи екзопланет, лише 80 були виявлені шляхом прямих спостережень.

TWA-7b обертається навколо молодої зірки віком усього 6 млн років. Маса цієї екзопланети десь у 100 разів більше земної і складає близько 30% від маси Юпітера. Астрономи зазначають, що маса TWA-7b приблизно у 10 разів менша за будь-яку іншу екзопланету, яку спостерігали безпосередньо.

TWA-7b — це холодний газовий гігант, що обертається навколо материнської зірки на відстані, що у 52 рази перевищує відстань від Землі до Сонця. Якби ця планета перебувала у Сонячній системі, вона б знаходилась далеко за орбітою Плутону, десь на самом краю.

Щоб побачити TWA-7b попри яскравість її материнської зірки, група астрономів під керівництвом наукової керівниці Французького національного центру наукових досліджень Анн-Марі Лагранж використала коронограф, прикріплений до камери середнього інфрачервоного діапазону та спектрографа (MIRI). Зірку TWA 7 оточує протопланетний диск. Саме там астрономи і виявили екзопланету TWA-7b.

Оскільки зірка TWA 7 розміщується таким чином, що її полюс спрямований у бік Землі, астрономи змогли побачити увесь протопланетний диск з трьох кілець кам’янистих уламків, газу та пилу. Найвужче з кілець оточують два інших. Саме у цьому найбільш вузькому кільці і знаходиться екзопланета TWA-7b.

Лагранж та її колеги відзначають, що все ще є «дуже невеликий шанс», що зображення показують фонову галактику, але докази «переконливо вказують» на те, що джерелом є планета, яка до цього не була виявлена.

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Саме розміщення екзопланети TWA-7b у внутрішньому кільці протопланетного диску також зацікавило астрономів. Це вперше, коли астрономи побачили подібне розміщення екзопланети. За словами Ланграж, вона та її колеги сподіваються отримати більше даних, включно із інформацією про склад атмосфери TWA-7b.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature

Джерело: engadget