Вийшов сюжетний трейлер Star Wars Jedi: Survivor, що показує битви, старих друзів та використання Сили

EA представила новий трейлер гри Star Wars Jedi Survivor. Він дає деякі натяки на сюжет гри й демонструє деякі дії та головоломки, які чекають гравців у фінальній версії.

Гра Star Wars Jedi: Survivor є прямим продовженням Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 року. Сюжет розгортається за 5 років після подій Fallen Order. Головним персонажем знову став джедай Кел Кестіс, який шукає безпечний притулок далеко від досяжності Імперії.

Трейлер демонструє багатьох союзників та друзів Кела з Fallen Order, які очевидно відіграватимуть активну роль у подіях Star Wars Jedi: Survivor. Також трейлер показує битви з використанням світлових мечів та іншої впізнаваної зброї, використання Сили, у тому числі для вирішення головоломок.

Розробкою гри Star Wars Jedi Survivor займається студія EA Respawn Entertainment, яка також створила Fallen Order. У новій частині очікується поява нових здібностей Сили та нових можливостей використання світлового меча. Гра вийде 28 квітня на платформах Xbox Series X/S, PS5 та ПК, хоча спочатку її реліз було заплановано на 17 березня.

Джерело: The Verge