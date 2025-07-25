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Новини Технології 25.07.2025 comment views icon

WhoFi: Wi-Fi ідентифікує та відстежує тіло людини у просторі без жодних гаджетів

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Андрій Русанов

Редактор новин

WhoFi: Wi-Fi ідентифікує та відстежує тіло людини у просторі без жодних гаджетів
Кадр з фільму «Темний лицар» Крістофера Нолана / 2008, Warner Bros.

Італійські вчені довели, що звичайний сигнал Wi-Fi можна використовувати для відстеження людей, котрі не мають з собою жодних пристроїв.

Технологія WhoFi генерує унікальний біометричний ідентифікатор на основі того, як тіло людини взаємодіє з навколишніми сигналами Wi-Fi. Підхід, описаний у препринті, використовує спотворення сигналу, спричинені людським тілом, для повторної ідентифікації людей під час їхнього переміщення у просторі, що охоплюються різними мережами Wi-Fi.

Дослідники Данило Авола, Даніеле Панноне, Даріо Монтаньїні та Емад Емам, стверджують, що розроблена система може ідентифікувати людей з точністю до 95,5%. Технологія базується на методі, відомому як інформація про стан каналу (CSI), який полягає у фіксації змін сигналів Wi-Fi, коли вони проходять через фізичне середовище. Результати були досягнуті за допомогою сигналів Wi-Fi від двох маршрутизаторів TP-Link N750.

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«Основна ідея полягає в тому, що коли сигнал Wi-Fi поширюється через середовище, його форма хвилі змінюється через наявність та фізичними характеристиками об’єктів і людей на шляху. Ці зміни, зафіксовані у формі CSI, містять багато біометричної інформації», — йдеться у статті.

За словами команди, зміни фази та амплітуди сигналів достатньо специфічні, щоб служити своєрідним цифровим відбитком пальця людини, особливо з урахуванням їхнього аналізу глибокою нейронною мережею. Дослідники використовували популярну зараз архітектуру ШІ-трансформера.

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Сигнали Wi-Fi є серйозною альтернативою традиційним засобам спостереження, таким як камери. Вони можуть працювати незалежно від умов освітлення, проходити крізь стіни та уникати перехоплення зображень, що робить отримання та передавання даних більш захищеним. Водночас таки технології викликають занепокоєння щодо пасивного стеження. Експерименти з ними відомі принаймні зз 2019 року. Схожа система була представлена у 2020 році, але мала максимальну точність 75%.

Джерела: PC World, Interesting Engineering

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