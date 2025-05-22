Якість домашнього Wi-Fi впаде у наступні 5 років, діапазон 6 ГГц «на межі виснаження», — аналітики CableLabs

Дослідницька лабораторія CableLabs, створена американськими кабельними операторами ще у 1980-х роках, стверджує, що швидке зростання використання Wi-Fi може призвести до того, що пропускна здатність діапазону 6 ГГц наблизиться до «межі виснаження» — як наслідок, потенційне погіршення якості та швидкості домашньої бездротової мережі вже в наступні 5 років.
До такого висновку лабораторія прийшла після аналізу використання мережі Wi-Fi, який імітував трафік у 12-поверховому житловому будинку з десятком квартир на кожному з поверхів.
Дослідники використали повний діапазон 6 ГГц, випадковим чином призначивши канали та пропускну здатність кожному з приміщень (з умовою, щоб один і той самий не використовувався сусідніми квартирами), а також оцінили скільки пристроїв у майбутньому може вмістити будинок і піковий трафік, якого тут можна досягнути.
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Після цього тестувальники «зазирнули» на п’ять років у майбутнє та спробували передбачити затримку та втрату пакетів «на кожному підключеному пристрої в кожній квартирі в періоди, коли активність Wi-Fi буде найвищою».
У підсумку приблизно 30% підключень мали односторонню затримку Wi-Fi у понад 10 мілісекунд та втрату пакетів на 2% або більше. Тож фактично, зважаючи на висновки CableLabs, у майбутньому деякі користувачі в гіпотетичній будівлі могли зіткнутися з поганою якістю відеодзвінків, відтворенням відео на стримінгу, або ж навіть не встигнуть зробити постріл у відеогрі, щоб перемогти.
Мотив дослідження CableLabs не зовсім простий, оскільки організація давно закликала законодавців забезпечити доступність додаткового неліцензованого спектра, щоб Wi-Fi залишався швидким. У своїй публікації дослідники повторили цей заклик і звернулися до законодавців США із проханнями розв’язати проблему, перш ніж повільний Wi-Fi матиме економічний вплив.
Wi-Fi 6 ГГц — це частотний діапазон, який використовується стандартом Wi-Fi 6E, розширеною версією Wi-Fi 6 (802.11ax). Наразі цей стандарт дозволено до використання в ЄС і більшості країн світу за виключенням деяких країн Африки. У жовтні 2024 року НКЕК запропонувала Міністерству цифрової трансформації впровадити в Україні Wi-Fi 6E, додавши відповідні частоти до Плану розподілу і користування радіочастотним спектром, але з того часу новин про впровадження ще не було.
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Джерело: The Register, CableLabs
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