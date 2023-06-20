Як війна вплинула на портрет українського фрилансера — дослідження Freelancehunt

Сервіс Freelancehunt провів дослідження з метою дізнатись, як другий рік війни впливає на розвиток українського фрилансу. При цьому аналізувалися зміни щорічного портрета фрилансера, рівня доходу, досвіду і кваліфікація спеціалістів.

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Попри низку проблем в Україні, викликаних війною та економічним спадом, фриланс продовжує розвиватися. Для багатьох ця діяльність стала рятувальним кругом, що дає можливість заробити гроші на проживання.

Портрет фрилансера 2023

Фриланс найбільш популярний серед користувачів віком 18-35 років і з досвідом роботи понад 5 років на фрилансі. Чоловіків серед фрилансерів 53,13%, тоді як жінок — 46,87%. Більшість виконавців одружені — таких виявилося 44,8%, а 26,33% перебувають у стосунках. Лише 28,87% зазначили, що на цей час вони без пари.

Найбільша частка молодих спеціалістів віком 18-23 роки працює у таких категоріях:

«Аудіо та відео».

«Аутсорсинг і консалтинг».

«Дизайн та арт».

«Мобільні додатки».

«Переклади».

«Програмування».

Найстарші фрилансери віком 48+ працюють за напрямками «Архітектура та інжиніринг» (14,29% серед виконавців цієї категорії), «Аудіо та відео» (11,49%), «Робота з текстами» (11,46%).

Суто чоловічими виявилися такі напрямки:

«Програмування» — тут працює 89,9% чоловіків серед усіх виконавців у категорії.

«Архітектура та інжиніринг» — 75,51%.

«Аудіо та відео» — 75,86%.

«Мобільні додатки» — 66,67%.

«Адміністрування» — 69,23%.

«Просування» — 66,67%.

Жінки віддають перевагу аутсорсингу та консалтингу, дизайну та арту, послугам, перекладам і роботі з текстами. Водночас у суто чоловічих напрямках відсоток жінок трошки збільшився.

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Загалом, понад 70% фрилансерів здобувають або мають вищу освіту. Так, доля фрилансерів з вищою освітою становить 48,13%, кількома вищими освітами – 8,53%, з науковим ступенем – 1,6%. Частка студентів становить 12% проти торішніх 10,69%, учнів технікуму/коледжу – 12,53% проти 9,57%. Також працюють 11,27% виконавців з незакінченою вищою освітою та лише 5,93% — із середньою.

Найбільший відсоток фрилансерів з рівнем Begineer — у категорії «Послуги». Більшість розробників мають достатні знання іноземної мови, щоб зрозуміти співрозмовника і спілкуватися з ним.

Найпопулярніші категорії серед українських фрилансерів

Серед категорій-лідерів, як порівняти з минулим роком, нічого не змінилося:

«Дизайн та арт» — 32,5% фрилансерів.

«Програмування» — 19,99%.

«Робота з текстами» 19,38%.

5,85% опитаних виконавців працюють за напрямком «Аудіо та відео», 5,32% — «Послуги», 4,44% — «Просування», 3,3% — «Архітектура та інжиніринг», 1,75% — «Адміністрування», 1,28% — «Аутсорсинг і консалтинг», 0,81% — «Мобільні додатки». Окремо відзначається збільшення частки перекладачів, адже фрилансерів за цим напрямком стало більше проти минулого року – 5,38% проти 3,94%.

В деяких категоріях переважно зустрічаються фахівці з певним рівнем кваліфікації. Наприклад, в категорії «Програмування і мобільні додатки» найбільше Middle-спеціалістів — 40,13%. А у «Переклад і тексти» в лідерах опинились спеціалісти рівня Junior — 40,22%. Це пов’язано з тим, що тексти — категорія з легким порогом входу на фриланс. В категорії «Дизайн та арт» працюють переважно фрилансери рівня Middle — 41,82%. У категорії «Просування» переважають фахівці рівня Senior (45,45%), а категорію «Послуги» обирають початківці (45,57%).

Якщо подивитися на цей критерій не тільки у розрізі категорій, а ще й тих, хто працює давно, помітні деякі зміни. Наприклад, за напрямком «Переклад і тексти» більшість фрилансерів мають рівень Senior (51,45%). Також у «Просуванні» лідером стали Senior (48%).

Рівень кваліфікації виконавців, які на фрилансі вже декілька років, досить високий. Вони можуть самостійно працювати, виконувати складні завдання, паралельно бути доступним ресурсом для виконання разових проєктів.

Скільки годин на тиждень працюють фрилансери

Зазначається, що приблизно 50% фрилансерів приходить на платформу за підробітком. Для решти фриланс — це єдине джерело доходу. Якщо для фрилансерів це єдиний спосіб заробити, то частіше вони працюють:

до 20 годин на тиждень — 35,99%;

20-30 годин — 21,69%;

30-40 годин — 15,66%;

40-50 годин — 13,1%;

60+ годин — 8,73%;

50-60 годин — 4,82%.

Ті, хто працює на фрилансі для підробітку, мають переважно зайнятість до 20 годин. Таких виявилося більш ніж половина виконавців (53,71%).

Фрилансери з доходом від $2000 до $3000+ працюють переважно 40-50 годин, $500-2000 — 20-30 годин і до $500 — не більше 20 годин.

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Скільки заробляють українські фрилансери

Для більш релевантної оцінки до уваги бралися фрилансери, які працювали до війни та продовжують це робити зараз. При цьому можна виділити наступне.

Найбільша частка спеціалістів з доходом $3000+ у категорії «Просування» — таких 8,33%.

Серед тих, хто заробляє $2000-3000, найбільше фрилансерів у категорії «Послуги».

Дохід $1000-2000 вказували найчастіше розробники. Але тут зауважимо, що ці спеціалісти на Freelancehunt приходять переважно за підробітком чи роботою з цікавішими для себе проєктами.

$500-1000 на місяць мають спеціалісти в усіх найпопулярніших напрямках — розробники, копірайтери, перекладачі, дизайнери, спеціалісти з просування та ті, хто надає різні послуги.

До $500 заробляють переважно копірайтери та перекладачі.

Більшість з тих, хто заробляє понад $3000 на фрилансі, здобули знання з вузьких спеціалізацій саме тут. Таких виявилося 42,11%. 36,84% спеціалістів мали їх ще до фрилансу, і лише у 21,05% вузьких знань немає зовсім.

Як війна вплинула на зайнятість та доходи фрилансерів

Під час війни багато українців перейшли на фриланс. 40,67% виконавців почали працювати на платформі після 24 лютого 2022 року. 43,2% працювали до війни та продовжують зараз, а 16,13% були зареєстровані на сервісі давно, але виконувати проєкти почали саме під час війни.

Дохід на фрилансі став дещо меншим. 39,51% виконавців, які працювали до війни та продовжують зараз, зазначили зменшення своїх доходів. На це впливає необхідність регулярно переходити в укриття, проблеми зі світлом та загальне економічне становище країни.

Але є немаленький відсоток фрилансерів (32,56%), який зазначає, що доходи стали ще більшими, а для 27,93% не змінилися. Тож якщо фрилансер має гарне портфоліо, необхідні навички та відгуки від замовників, заробляти так само як і до війни, та навіть більше — цілком реально.

На фрилансі переважна більшість (85,99%) працюють самостійно. У невеликих командах до 4 співробітників — 9,58%, у командах до 10 співробітників — 2,48%, понад 11 співробітників — 1,94%.

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Майже половина спеціалістів (44,27%) указує, що фриланс для них — єдине джерело доходу. Лише 16,63% виконавців зареєстровані як ФОП.