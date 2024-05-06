«Євробачення-2024» можна буде безплатно дивитись в «Київстар ТБ»

Платформа кіно та телебачення «Київстар ТБ» забезпечить можливість перегляду «Євробачення-2024» без додаткової плати незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера.

Перший півфінал «Євробачення-2024» відбудеться 7 травня у місті Мальме, Швеція. Подія транслюватиметься у прямому ефірі на телеканалі «Суспільне Культура». Вона розпочнеться о 22.00 за Київським часом.

«Київстар ТБ» надає вільний доступ до перегляду цієї події для авторизованих користувачів. Щоб авторизуватись потрібно просто ввести свій номер телефону у відповідному полі. Після трансляції глядачі можуть переглянути подію також і в записі на платформі.

Переглядати контент на «Київстар ТБ» з одного акаунту можна одночасно на 5 пристроях: смартфоні, телевізорі, планшеті, ноутбуці та ТВ-приставці.

Україну на «Євробаченні-2024» представлятиме дует alyona alyona & Jerry Heil. Вони виступатимуть 7 травня у першому півфіналі під номером 5. Дует виконає пісню Teresa & Maria, з якою учасниці змагатимуться за вихід у фінал. У першому півфіналі, окрім України, також виступлять Кіпр, Сербія, Литва, Ірландія, Польща, Хорватія, Ісландія, Словенія, Фінляндія, Молдова, Азербайджан, Австралія, Португалія та Люксембург.

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Голосування «Євробачення-2024» відбудеться на декількох платформах:

у мобільному застосунку Eurovision Song Contest, який доступний для ОС Android, iOS або Windows. У додатку зможуть голосувати глядачі із країн, які не беруть участь у півфіналі;

телефоном та/або SMS можуть віддати свій голос країни-учасники за номерами, що будуть оголошені під час трансляції;

на сайті esc.vote можуть проголосувати країни, які не беруть участь.

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