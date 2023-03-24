Єврокомісія запропонувала нові правила ремонту побутової техніки — виробники мають підтримувати пристрої протягом 5-10 років

У середу Європейська комісія запропонувала правила, що зобов’язують виробників техніки пропонувати можливість ремонту продукту протягом 5-10 років після продажу – незалежно від того, чи діє дана гарантія. Європейський Союз хоче дати споживачам право на ремонт товарів після закінчення гарантійного терміну, щоб скоротити кількість відходів та продовжити термін служби товарів.

Правила застосовуватимуться до холодильників, пилотягів, телевізорів, пральних машин та інших товарів, які відповідно до законодавства ЄС вважаються «ремонтопридатними». Виробники телевізорів, наприклад, повинні будуть здійснювати ремонт протягом як мінімум 7 років, тоді як пральні та сушильні машини будуть ремонтувати протягом 10 років. ЄС також веде переговори щодо правил, які поширять вимогу на смартфони та планшети (передбачається термін ремонту до 5 років).

Європейські споживачі та підприємства регулярно викидають товари, які можна відремонтувати та деталі, які можна відновити та використати повторно, що веде до накопичення відходів. Опитування, проведене у 2020 році від імені Агентства з охорони навколишнього середовища Німеччини, показало, що термін служби «першого використання» для продуктів, включаючи телевізори та велику побутову техніку, в останні роки скоротився.

Згідно з правилами, компанії повинні будуть безплатно відремонтувати дефектний продукт протягом дворічного гарантійного періоду, якщо вартість ремонту дешевша або дорівнює вартості заміни продукту. Після цієї дати компанії, як і раніше, повинні пропонувати ремонт, безплатно або за плату. ЄС також хоче запустити онлайн-сервіс, який допоможе споживачам знаходити ремонтні підприємства на місцях – конкуренція з іншими ремонтниками стримуватиме вартість послуги.

«Протягом останніх десятиліть заміні часто віддавали перевагу перед ремонтом, коли продукти виходять з ладу, і споживачі не отримували достатніх стимулів для ремонту своїх товарів після закінчення терміну юридичної гарантії. Ця пропозиція спростить та здешевить для споживачів ремонт, а не заміну товару», – йдеться у заяві Єврокомісії.

За оцінками Єврокомісії, за 15 років новий регламент дозволить запобігти викиду 18,5 млн тонн парникових газів та 3 млн т відходів, а також заощадить 1,8 млн т ресурсів. Споживачі з ЄС при цьому заощадять €176,5 млрд, а продавці та виробники заощадять близько €15,6 млрд (хоча після введення нових правил можуть знадобитися додаткові витрати з їхнього боку).

Європейська організація споживачів BEUC вітала цю пропозицію, але заявила, що було б доцільно продовжити період юридичної гарантії на товари з тривалим терміном служби, такі як холодильники.

З іншого боку, Європейська коаліція «Право на ремонт» опублікувала заяву, в якій стверджує, що пропозиція Єврокомісії не враховує вартість ремонту та не робить достатньо для розширення можливостей незалежних ремонтних майстерень. Організація наполягала на прийнятті законодавства, що гарантує використання сторонніх та вживаних запасних частин та загального доступу до недорогих запасних частин, посібників з ремонту та діагностичних інструментів, а також фінансових стимулів для зниження цін на ремонт.

У ЄС обговорюється кілька варіантів дій, покликаних підштовхнути компанії до виробництва екологічніших продуктів та надати споживачам чіткішу інформацію про вплив товарів на довкілля. Ремонтопридатність товарів також покликане покращити приведення їх у відповідність до європейської «Директиви з екодизайну».

Ще один закон, запропонований Брюсселем у середу, покликаний змусити компанії підтверджувати заяви про те, що їхня продукція є «зеленою» чи «екологічно чистою». Країни ЄС та Європейський парламент мають обговорити та затвердити обидва закони, процес може тривати багато місяців.

Джерела: Reuters, Ars Technica