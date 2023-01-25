Як Apple та інші виробники техніки опираються праву споживача на ремонт гаджетів

Про те, як компанії опираються ремонту гаджетів можна складати легенди. Дехто заздалегідь будує пристрій, аби його неможливо було полагодити: використовує нестандартні болти, заклеює або злютовує деталі. Інші налаштовують ПЗ так, аби обладнання не працювало належним чином після ремонту або після його оновлення погіршувалась продуктивність. Подібні закиди, зокрема, частенько прилітали в сторону Apple.

У 2017 році Apple пішла на поступки та дозволила ремонтувати смартфони з дисплеями сторонніх виробників, а на початку 2019 року почала ремонтувати iPhone з неоригінальними батареями та запустила програму з ремонту iPhone, у яких закінчився гарантійний термін, у незалежних сервісних центрах, а також провела навчання для 265 000 ремонтників. За два роки після цього Apple оголосила, що постачатиме деталі, щоб власники iPhone 12 й iPhone 13 могли відремонтувати дисплеї, акумулятори чи камеру.

Однак дехто каже, що запчастини та інструменти, які можна взяти в оренду в Apple настільки дорогі, що іноді дешевше придбати новий смартфон.

Аби “приструнити” виробників у світі активізувався рух за право на ремонт, яке мало б зобов’язати компанії продавати запчастини та ремкомплекти незалежним майстерням і звичайним користувачам. Звісно, виробники виступали проти цієї ідеї — Apple, Google, Microsoft і Tesla витратили мільйони, щоб довести, що такі правила розкриють галузеві таємниці, нададуть третім сторонам доступ до конфіденційної інформації та поставлять під загрозу безпеку споживачів. Критики кажуть, що техіндустрія виступає проти вільного ринку ремонту, оскільки це знизить ціни та заохотить більше людей ремонтувати свої гаджети, що призведе до зниження продажів нових.

Рух за право на ремонт охоплює різноманітні товари — від тостерів до холодильників, автомобілів, мотоциклів і тракторів. John Deere був одним із найстійкіших супротивників закону про право на ремонт у США, але тепер готовий піти на деякі поступки. Днями Deere & Company підписала меморандум про взаєморозуміння з Американською федерацією фермерських бюро, і відтепер користувачі отримають доступ до офіційної діагностики, посібників, інструментів та навчання. Компанія дозволить власникам відключати електронні замки та не заборонятиме людям законно отримувати ресурси для ремонту, навіть якщо вона сама більше не пропонує їх.

Законодавці та компанії більш-менш активізувались у першу чергу через невтішні дані щодо електронних відходів. У 2019 році зафіксовано приблизно 53,6 мільйона тонн такого сміття, і лише 17% з них було належним чином перероблено (електронні відходи містять важкі метали та сполуки, зокрема миш’як, свинець, ртуть і кадмій, які, якщо їх не утилізувати належним чином, можуть піддати громади ризику раку та вроджених вад).

Згідно з опитуваннями, проведеними з червня по вересень 2022 року серед 8 775 європейських домогосподарств у 6 країнах, в середньому в одному будинку знаходиться 74 електронних продукти, включаючи телефони, планшети, а також такі побутові прилади, як тостери та фени. У середньому 13 із них просто перебувають на зберіганні (9 – перебувають у власності, але не використовуються, а 4 – зламані).

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Виробництво нових пристроїв своєю чергою передбачає видобуток сировини та використання великої кількості енергії, яка призводить до викидів парникових газів, що впливають на глобальне потепління. Одне з досліджень стверджує, що виробництво смартфона викидає від 40 до 80 кілограмів еквівалента вуглекислого газу, приблизно стільки ж, скільки проїзд звичайного легкового автомобіля на 320 кілометрів. За попередні 50 років споживання електронних пристроїв зросло в шість разів, а отже й збільшилась кількість викидів (хоча населення світу зросло лише вдвічі).

Закони, прийняті в Європейському Союзі та Великій Британії, змушують виробників пральних та посудомийних машин, холодильників і телевізорів гарантувати можливість заміни деталей звичайними інструментами, якими споживачі можуть легко користуватися. ЄС також розглядає можливість регулювання виробництва мобільних телефонів, планшетів і комп’ютерів. У Франції виробники повинні надати “оцінку ремонтопридатності” для деяких електронних пристроїв (Apple, наприклад, поставила своєму iPhone 12 Pro Max 6 з 10).

Президент США Джо Байден у 2021 році просив федеральних чиновників запровадити заходи, які обмежують виробників від самостійного чи стороннього ремонту. Кілька штатів США з того часу розглядали законопроєкти про право на ремонт, але багато з них були відхилені. Нью-Йорк став першим штатом США, який ухвалив відповідний законопроєкт у грудні.

Однак захисники прав споживачів уже висловлюють розчарування тим, що деякі з нових правил приносять користь лише професійним ремонтникам, оскільки не гарантують права на ремонт для споживачів і некомерційних організацій. Крім того, законодавство часто фокусується на фізичних компонентах, а не на програмному забезпеченні. Багато документів за право на ремонт не враховують поширену серед виробників практику продажу цілих модулів деталей замість окремого компонента, який потребує заміни, що може зробити ремонт неекономічним.

Джерело: Bloomberg