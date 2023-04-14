Європа запустила зонд JUICE — він шукатиме життя в підкрижаних океанах супутників Юпітера

Європейське космічне агентство здійснило запуск ракети Ariane 5 із космодрому Куру, Французька Гвіана. Тим самим було дано старт місії з дослідження супутників Юпітера.

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Ракета вивела до космосу 6-тонний космічний апарат Jupiter Ice Moons Explorer (JUICE). Це найбільша місія ЄКА щодо вивчення далекого космосу. Космічний корабель був побудований компанією Airbus Defense & Space і коштував €1,5 млрд.

Ідея місії JUICE виникла після того, як зонди NASA Galileo та Cassini виявили, що деякі супутники Юпітера та Сатурна вкриті льодом. Ймовірно, вони також містять великі підповерхневі океани, в яких може існувати мікробне життя.

«Наступним логічним кроком було повернення на Юпітер з покращеним обладнанням для детального вивчення цих океанів», – сказав Ніколя Альтобеллі, планетолог з Європейського космічного агентства, який брав участь у розробці місії JUICE. «Маючи це на увазі, ми хотіли подивитися, чи є вони можливими місцями існування для життя».

Космічний корабель JUICE досить масивний, і йому знадобиться кілька прольотів біля планет, щоб накопичити енергію для досягнення системи Юпітера. Після свого запуску JUICE тричі пролетить повз Землю, а також Венеру, перш ніж вийти на орбіту навколо Юпітера. Це трапиться лише у 2031 році. Потім, з 2031 по 2034 рік, він здійснить майже три десятки обльотів Ганімеда, Європи та Калісто, докладно досліджуючи їхні крижані поверхні.

JUICE наблизиться до деяких космічних об’єктів на відстань 200 км, що дозволить краще їх розглянути. Корабель обладнаний оптичною камерою високої роздільної здатності, спектрометром, магнітометром та іншими дослідницькими приладами. Серед наукових цілей місії також називають розуміння формування супутників Юпітера, їх розвитку та змін, що призвели до відмінностей один від одного.

Наприкінці 2034 року, після багатьох обертів навколо Юпітера, JUICE повинен вийти на орбіту навколо Ганімеда, де він залишиться ще на рік. Це буде складний маневр виходу на орбіту супутника іншої планети. Як зазначає Ніколя Альтобеллі, Ганімед — це дуже цікавий супутник із власним магнітним полем та, ймовірно, внутрішнім океаном. У ЄКА сподіваються «провести найдокладніший аналіз внутрішньої частини місяця».