З Мінцифри на війну: Михайло Федоров став новим міністром оборони України

Михайло Федоров став новим очільником Міністерства оборони України. Його кандидатуру підтримали 277 депутатів.

Перед голосуванням він виступив у Верховній Раді, заявивши, що планує провести реформу всередині армії, аудит Міноборони та ЗСУ для покращення забезпечення військових. Він пообіцяв “не ігнорувати проблему ТЦК”, пише “BBC Україна”.

“Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни…В нас вже є візія, що робити з цим питанням”, — сказав він. За його словами, мета полягає не в “косметичних” змінах, а у повній трансформації всієї системи. Під час промови він додав, що на сьогодні 2 млн українців перебувають в розшуку та 200 тисяч військових у СЗЧ. Подробиці щодо перевірки буде оприлюднено згодом. “Не всі плани я можу озвучувати публічно, але Комітет з питань національної безпеки ознайомлений з усіма деталями”, — підкреслив міністр.

На новій посаді він замінив Дениса Шмигаля. “Мілітарний” пише, що колишній голова Міноборони, за очікуваннями, може очолити Міністерство енергетики. Шмигаль керував українським оборонним відомством із 17 липня 2025 року. До цього він обіймав посаду прем’єр-міністра.

Михайло Федоров народився 21 січня 1991 року в місті Василівка Запорізької області. У 2014 році закінчив Запорізький національний університет. Згодом пройшов навчання в Освітній школі представників НАТО в Україні та програму зі стратегії цифрової трансформації в Єльській школі менеджменту.

Що ще під час виступу сказав Михайло Федоров

Окрім акценту на системних проблемах у ТЦК, він підкреслив, що держава має знайти ресурси для підвищення фінансового забезпечення військових. За його словами, це один із ключових пріоритетів своєї майбутньої роботи.

Михайло Федоров також заявив про необхідність ліквідації “паперової армії”, скорочення бюрократичних процедур та усунення збоїв у забезпеченні фронту. Головними напрямками нового Міністерства оборони він назвав армійську реформу, розвиток інфраструктури на передовій та боротьбу з корупцією.

Окремий блок його ініціатив стосується технологій. Федоров оголошував про намір зробити Україну першою державою, здатною прогнозувати й нейтралізувати ворожі атаки за допомогою ШІ. Він заявив про плани створити власну систему протиповітряної оборони та розробити українські артилерійські боєприпаси з лазерним наведенням.

“Ми переконалися: якщо дати українцям свободу та рівні правила гри — вони роблять неможливе. Наше завдання — залучити максимальну кількість підприємців до оборонного виробництва. Більше конкуренції — вища якість і доступніша ціна”, — додав він.

Серед інших пріоритетів він назвав реформу системи підготовки військових і забезпечення кожної бригади необхідною кількістю дронів. А також згадав про запровадження прозорої системи кар’єрного зростання командирів та збільшення обсягів міжнародної військової допомоги.

“Хто не впорається — покине систему”, — резюмував глава Міноборони.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони на початку цього року. У вечірньому зверненні від 2 січня глава держави сказав, що хоче “змінити формат роботи Міністерства оборони України”. За його словами, Денис Шмигаль залишиться в команді, але очолить інший напрямок.

