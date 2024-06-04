За 2 роки в Японії з’являться літаючі базові станції мобільного зв’язку – вони забезпечать покриття важкодоступних регіонів

Завдяки дочірній компанії Airbus AALTO та консорціуму на чолі з японським оператором мобільного зв’язку NTT Docomo, у 2026 році над Японією з’являться базові станції мобільного зв’язку повітряного базування. Щоб реалізувати цей проєкт, консорціум, до якого входять Space Compass, Mizuho Bank, Development Bank of Japan з NTT Docomo на чолі, інвестує $100 млн в AALTO.

AALTO є виробником Zephyr High Altitude Platform Station (HAPS) – безпілотника з нерухомим крилом на сонячних батареях, призначеного для роботи в стратосфері, де він забезпечує мобільне підключення та сервіси спостереження Землі. Технологія розроблялася понад 20 років і за цей час покращилася від тривалості польоту близько 6 годин на висоті 9000 метрів до здатності залишатися на висоті 20 000 метрів протягом 90 днів.

За словами AALTO, грошові вливання дозволять розширити охоплення операторів мобільних мереж, зменшити прогалини в охопленні мережі та забезпечити підтримку системи реагування Японії на стихійні лиха.

В Space Compass вважають, що повітряні мережі можуть розв’язати проблеми з підключенням до важкодоступних районів, яких Японія має багато завдяки своїй гірській місцевості.

Скорочення населення Японії також є одним з мотивів реалізації цього проєкту. Очікується, що це найбільше вплине на сільські райони, які все ще потребуватимуть таких послуг, як телемедицина, дистанційна освіта та онлайн-економічна діяльність, а також надійні канали сповіщення у випадку надзвичайної ситуації. Без такого підключення ці групи населення ризикують стати жертвами цифрового розриву.

Space Compass вже давно співпрацює з AALTO стосовно демонстраційних польотів і для включення дронів і супутників у ширшу космічну інфраструктуру ICT, яку NTT назвала «Космічна інтегрована обчислювальна мережа» (Space Integrated Computing Network).

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Джерело: theregister

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