За минулий рік в українській Вікіпедії було зафіксовано понад мільярд переглядів – це новий рекорд

Протягом 2022 року в українській Вікіпедії значно зросла загальна кількість переглядів у порівнянні з попереднім роком. Про це повідомляє блог редакторів української Вікіпедії.

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Так, за 2022 в українській Вікіпедії зафіксовано 1060 млн переглядів сторінок, що на 19% перевищує показник 2021 року (891 млн). Абсолютне річне зростання становить 169 млн переглядів. Зазначається, що вперше для української Вікіпедії було подолано річний рубіж в 1 млрд переглядів. За шість років популярність української Вікіпедії зросла на 100%, тобто удвічі.

Число переглядів сторінок за грудень становить 93,6 млн (+5 % до грудня минулого року).

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За підсумками грудня українська Вікіпедія посіла 16-е місце у світі за відвідуваністю як і торік.

Повідомляється, що показники могли б бути ще вищі. Однак відносно невеликий приріст відвідуваності у листопаді й грудні викликаний відключеннями електроенергії через терористичні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України.