За пів року довіра українців до офіційних джерел впала до 49%, 90% — стикаються з фейками [дослідження Viber]

Rakuten Viber провела опитування та дізналася, яким джерелам новин довіряють українці. В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь приблизно 40 тис. користувачів.

З’ясувалося, що половина українців (49%) читають виключно ЗМІ та верифіковані канали держорганів. Разом з тим 21% респондентів на додачу до перевірених каналів також проглядають й на неофіційні ─ в пошуках більш оперативних новин. Крім того, 9% опитаних довіряють повідомленням від близьких, 6% користуються інформацією від блогерів та експертів. Водночас 15% українців зовсім не вірять будь-яким новинам зараз.

Варто зазначити, що у квітні 2023 Rakuten Viber проводила схоже опитування: тоді ЗМІ та верифіковані канали державних органів як єдине джерело новин обрали 63% респондентів. Отже, українці поступово втрачають інтерес та довіру до офіційних джерел. Неофіційним каналам довіряли лише 2% українців. В цьому сегменті, навпаки, спостерігається стрімке зростання. Довіра до блогерів та експертів лишилась незмінною (5%), як і до близьких (9%). Кількість українців, які не вірять новинам взагалі, зменшилася: пів року тому кожен п’ятий респондент (20%) ставив під сумнів будь-яку інформацію в мережі.

Також Rakuten Viber дізнавалася, чи стикались українці з фейками та як реагують на них. 90% опитаних стикалися з неправдивими новинами. Однак реакція на дезінформацію серед українців відрізняється. Більш ніж половина опитаних (58%) не звертають уваги на фейки. Лише третина українців (32%) протидіють поширенню неправдивих новин:

17% відписуються від каналів із таким вмістом

8% попереджають близьких

7% подають скаргу на контент і блокують джерело.

Водночас 10% респондентів відповіли, що ніколи не стикались з фейками.