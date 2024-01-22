Зарплати українських айтівців впали вперше з початку війни – DOU

Український профільний ресурс DOU.UA провів чергове зарплатне опитування IT-розробників, в якому взяло участь 5959 фахівців.

Як свідчать результати опитування, вперше з початку повномасштабного вторгнення у розробників зменшилась середня зарплата – на $135 за пів року. Це торкнулося фахівців майже всіх рівнів, крім Lead+.

Найбільше падіння спостерігається у фахівців рівня Senior (на $163, до $4738). Зарплати Middle знизилися на $100 – до $2500. У початківців зниження зарплат становить $50. Інтерни можуть розраховувати в середньому на $350 замість $450. Медіанні зарплати найдосвідченіших розробників — рівня Tech Lead та Architect — поки що залишаються на попередньому рівні, а у Team Lead падіння незначне (-$25 проти літа 2023 року). Частка розробників, які заробляють понад $10 000, нині становить 1%.

Середні зарплати фахівців, які мають від 1 до 9 років досвіду в розробці, тепер нижчі, ніж пів року тому. Зарплати або не підвищують, або в нових наймах пропонують меншу суму. На зарплату в $5000 тепер можуть розраховувати розробники з досвідом в ІТ від 10 років (влітку така медіана була у фахівців з 8+ років).

Зарплати зменшились в більшості міст. Лише мешканці Луцьку та Полтави можуть похвалитися невеличким зростанням (на $100 та $25). У Дніпрі, Харкові та Чернівцях середні зарплати не зазнали змін.

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Спеціалізаціями з найвищими зарплатами залишаються Back-end та Mobile. Зменшення зарплат тут поки що відчувається менше, ніж серед Front-end та Full Stack фахівців. Медіанні зарплати фахівців з Front-end всіх рівнів, окрім Lead+, знизилися. Серед фахівців з Full Stack це передусім стосувалося джунів (-$80) і сеньйорів (-$450). Серед Back-end фахівців найбільше падіння в зарплатах мідлів (-$100). Значно меншими стали зарплати спеціалістів з Mobile-розробки рівня Lead+ (-$300).

Найвищі зарплати виявились у розробників, для яких основною мовою програмування є Scala ($5600, +$100 за останні пів року). Здебільшого це фахівці рівня Senior+. На другому місці Go – медіанна зарплата $4500 (-$500 за пів року). Хоча середні зарплати у розробників на цій мові зменшились, проте вони залишаються вищими, ніж для інших мов. Далі – Kotlin та Rust (медіана $4000). Пів року тому Rust був на другому місці, проте нині медіана зменшилась на $1350 — як через зниження середніх зарплат фахівців різних тайтлів, так і через збільшення кількості новачків, які використовують цю мову.

Середні зарплати розробників в аутстафінгових компаніях залишаються одними з найвищих на ринку ($4100, +$100 за пів року). Значно менше стали отримувати в стартапах ($3338, -$663 за пів року). Зарплати в продуктових компаніях, як і раніше, на середньоринковому рівні. За останні пів року стали менше отримувати мідли та фахівці рівня лід і вище (-$200). Середні зарплати розробників в аутсорсингових компаніях, як і раніше, одні з найнижчих. За останні пів року вони дещо знизилися: -$125 у сеньйорів, -$70 у джунів та -$20 у мідлів.

Рівень володіння англійською мовою серед розробників досить високий: 45% оцінили його як Upper Intermediate, а ще 10% — як Advanced. За рік частка фахівців, які знають мову на рівні Upper-Intermediate і вище, зросла на 3 процентних пункти. Фахівці з кращим рівнем англійської можуть претендувати на вищі зарплати. Проте зниження зарплат торкнулося й їх.