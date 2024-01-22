Новини IT-бізнес 22.01.2024 о 17:44 comment views icon

Зарплати українських айтівців впали вперше з початку війни – DOU

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Український профільний ресурс DOU.UA провів чергове зарплатне опитування IT-розробників, в якому взяло участь 5959 фахівців.

Зарплаты украинских айтишников упали впервые с начала войны – DOU

Як свідчать результати опитування, вперше з початку повномасштабного вторгнення у розробників зменшилась середня зарплата – на $135 за пів року. Це торкнулося фахівців майже всіх рівнів, крім Lead+.

Зарплаты украинских айтишников упали впервые с начала войны – DOU

Найбільше падіння спостерігається у фахівців рівня Senior (на $163, до $4738). Зарплати Middle знизилися на $100 – до $2500. У початківців зниження зарплат становить $50. Інтерни можуть розраховувати в середньому на $350 замість $450. Медіанні зарплати найдосвідченіших розробників — рівня Tech Lead та Architect — поки що залишаються на попередньому рівні, а у Team Lead падіння незначне (-$25 проти літа 2023 року). Частка розробників, які заробляють понад $10 000, нині становить 1%.

Зарплаты украинских айтишников упали впервые с начала войны – DOU

Середні зарплати фахівців, які мають від 1 до 9 років досвіду в розробці, тепер нижчі, ніж пів року тому. Зарплати або не підвищують, або в нових наймах пропонують меншу суму. На зарплату в $5000 тепер можуть розраховувати розробники з досвідом в ІТ від 10 років (влітку така медіана була у фахівців з 8+ років).

Вакансії

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Middle Marketing Graphic/Brand Designer for a UX/UI Agency Cieden, Львів, з/п 1500

Junior/Junior+ React Developer artcodevision

Lead Generation Specialist Go Interactive, Віддалено, з/п 500

Зарплаты украинских айтишников упали впервые с начала войны – DOU

Зарплати зменшились в більшості міст. Лише мешканці Луцьку та Полтави можуть похвалитися невеличким зростанням (на $100 та $25). У Дніпрі, Харкові та Чернівцях середні зарплати не зазнали змін.

Курс Англійської.
Вивчай англійську прямо зі свого смартфона за допомоги смарт-платформи.
Більше про курс

Зарплаты украинских айтишников упали впервые с начала войны – DOU

Спеціалізаціями з найвищими зарплатами залишаються Back-end та Mobile. Зменшення зарплат тут поки що відчувається менше, ніж серед Front-end та Full Stack фахівців. Медіанні зарплати фахівців з Front-end всіх рівнів, окрім Lead+, знизилися. Серед фахівців з Full Stack це передусім стосувалося джунів (-$80) і сеньйорів (-$450). Серед Back-end фахівців найбільше падіння в зарплатах мідлів (-$100). Значно меншими стали зарплати спеціалістів з Mobile-розробки рівня Lead+ (-$300).

Зарплаты украинских айтишников упали впервые с начала войны – DOU

Найвищі зарплати виявились у розробників, для яких основною мовою програмування є Scala ($5600, +$100 за останні пів року). Здебільшого це фахівці рівня Senior+. На другому місці Go – медіанна зарплата $4500 (-$500 за пів року). Хоча середні зарплати у розробників на цій мові зменшились, проте вони залишаються вищими, ніж для інших мов. Далі – Kotlin та Rust (медіана $4000). Пів року тому Rust був на другому місці, проте нині медіана зменшилась на $1350 — як через зниження середніх зарплат фахівців різних тайтлів, так і через збільшення кількості новачків, які використовують цю мову.

Середні зарплати розробників в аутстафінгових компаніях залишаються одними з найвищих на ринку ($4100, +$100 за пів року). Значно менше стали отримувати в стартапах ($3338, -$663 за пів року). Зарплати в продуктових компаніях, як і раніше, на середньоринковому рівні. За останні пів року стали менше отримувати мідли та фахівці рівня лід і вище (-$200). Середні зарплати розробників в аутсорсингових компаніях, як і раніше, одні з найнижчих. За останні пів року вони дещо знизилися: -$125 у сеньйорів, -$70 у джунів та -$20 у мідлів.

Зарплаты украинских айтишников упали впервые с начала войны – DOU

Рівень володіння англійською мовою серед розробників досить високий: 45% оцінили його як Upper Intermediate, а ще 10% — як Advanced. За рік частка фахівців, які знають мову на рівні Upper-Intermediate і вище, зросла на 3 процентних пункти. Фахівці з кращим рівнем англійської можуть претендувати на вищі зарплати. Проте зниження зарплат торкнулося й їх.

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Вау-ефект для фарми. Як Viseven розробляє комплексну маркетингову платформу для фарміндустрії
Безплатний ремонт бойових пташок для ЗСУ. Як ми повернули 63 дрони на авдіївський напрямок
Відновлюють авто для ЗСУ. Як волонтери об’єдналися з майстрами СТО і повертають «убиту» техніку до життя

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати