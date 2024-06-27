Засновник «Вікіпедії без цензури» Джуліан Ассанж вийшов із в’язниці після «14 років судових баталій» через злив військових секретів США

Завершивши свою 14-річну юридичну тяганину, засновник Wikileaks нарешті повернувся додому. Джуліан Ассанж приземлився в австралійській Канберрі в середу ввечері (за місцевим часом). Його повернення стало можливим після того, як суд США у Сайпані погодився звільнити його за угодою про визнання провини. 52-річний Ассанж зізнався, що отримав і опублікував військові секрети США.

Суд Сайпана засудив Ассанжа до 5 років і 2 місяців позбавлення волі. Однак більше часу він провів у в’язниці у Великій Британії, очікуючи на екстрадицію до США. Тому окружний суддя Рамона Манглона сказала, що Ассанж вільний.

«Ми зробили це. 14 років судових баталій, і ми нарешті веземо його додому в Австралію, щоб він возз’єднався зі Стеллою Ассанж і його дітьми, і повернули йому його життя», – сказала Джен Роббінсон, одна з юристів, які працювали на Ассанжа.

Протягом більш ніж десятирічної судової епопеї Ассанж понад 5 років прожив у в’язниці суворого режиму у Великобританії, а попередні 7 років провів у посольстві Еквадору в Лондоні.

У США йому висунули 18 кримінальних звинувачень. Якби його визнали винним, Ассанж отримав би майже 175 років ув’язнення. Однак США зняли всі інші звинувачення, крім одного звинувачення у змові з метою отримання та розкриття інформації про національну оборону.

Справа була зосереджена навколо масового розкриття інформації у Wikileaks у 2010 році, коли сайт опублікував відео з військового вертольота США, на якому було показано вбивство мирних жителів у столиці Іраку Багдаді. Він також опублікував тисячі конфіденційних документів, які свідчать про те, що американські військові вбили сотні мирних жителів у невідомих інцидентах під час війни в Афганістані. Також було опубліковано тисячі конфіденційних документів, які розкривають вбивства американськими військовими невинних мирних жителів в Афганістані, що викликало бурхливу реакцію в усьому світі та призвело до повної перевірки участі Сполучених Штатів у іноземних конфліктах.

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Джерело: interestingengineering

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