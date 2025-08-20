Желейний лід з води та желатину багаторазового використання не тане та приймає форму

Желейний лід/UC Davis

Американські науковці з Каліфорнійського університету в Девісі створили новий вид льоду, який не залишає по собі залишків води, однак охолоджує як і звичайний лід.

Вчені назвали власний витвір “желейним льодом”. Його можна використовувати для охолодження, потім змити, знову помістити у морозильну камеру та використати повторно. Цей лід на 90% складається з води і йому можна надавати різних форм.

“Порівняно зі звичайним льодом тієї ж форми та розміру, охолоджувальна здатність желейного льоду становить до 80% — це кількість тепла, яку гель може поглинути за допомогою фазового переходу. І ми можемо повторно використовувати матеріал і зберігати теплопоглинання протягом кількох циклів заморожування-відтавання, тому це перевага в порівнянні зі звичайним льодом”, — пояснює один з дослідників Цзяхан Цзоу.

На створення незвичайного льоду Цзоу надихнула велика кількість льоду, який використовується на рибопереробних заводах, створюючи ризик перехресного забруднення, здатного поширюватись через талу воду. Команда дослідників почала пошук рішень, які допомогли б уникнути виникненню патогенів на прилавках магазинів морепродуктів.

Ідея щодо створення “желейного льоду” прийшла до Цзяхана Цзоу під час спостереження за замороженим тофу, який утримує всередині воду, однак виділяє її під час розморозки. Дослідники шукали матеріал, який б утримував воду навіть в умовах фазового переходу. Таким матеріалом став желатин — безпечний для продуктів харчування матеріал, який використовується для приготування рідких десертів.

Довгі ланцюги білків желатину поєднуються разом, утворюючи гідрогелі з крихітними порами, що утримують воду. Перші випробування гідрогелів, виготовлених з природного полімеру (або біополімеру), були перспективними. Вода залишалася всередині желатинової структури при замерзанні та відтаванні, не допускаючи протікання. Після багатьох років досліджень команда розробила простий однокроковий процес виготовлення желейного льоду.

Матеріал можна використовувати неодноразово, просто промивши, заморозивши і розморозивши. За кімнатної температури він м’який і тягучий, але при охолодженні нижче 0°C стає твердим та щільним. Його можна виготовити у вигляді плиток вагою 450 грамів.

На відміну від звичайного льоду, він не тане і не утворює калюж, що виключає ризик забруднення та безладдя. Він багаторазовий, тому його просто потрібно промити водою або розбавленим відбілювачем. І, що найголовніше, він повністю компостується. Після компостування він продемонстрував неймовірний потенціал для покращення зростання томатів.

Крім того, цьому новому матеріалу можна надати будь-яку форми і розміру, і, оскільки він виготовлений з натуральних полімерів, він не сприяє забрудненню мікропластиком. На даний момент желейний лід може консервувати продукти, зберігаючи їх холодними та свіжими під час транспортування без використання звичайного льоду або пакетів, що охолоджують.

Хоча ліцензії на технологію “желейного льоду” вже отримано, Цзоу зазначає, що до початку комерційного продажу ще належить провести аналіз ринку, розробку продукту та масштабні виробничі випробування. Натхненні успіхом желейного льоду вони тепер вивчають інші натуральні біополімери, зокрема рослинні білки, такі як соя.

Джерело: Interesting Engineering