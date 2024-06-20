«Жило на небі Сонце» ─ візуальна новела про надію й рішучість у важкі часи, створена українськими розробниками

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Команда українських розробників Forpixie Studio опублікувала дебютний трейлер гри «Жило на небі Сонце». Це інтерактивна казка, яка поєднує механіки візуальної новели з мальовничим художнім стилем.

Гра має стати повною версію проєкту, який посів п’яте місце на Ukrainian Visual Novel Jam #4 на початку 2024 року. Організатор події Ternox виступає видавцем «Жило на небі Сонце» та оголосив про свій намір видати ще декілька візуальних новел від учасників джему. Гравці також можуть спробувати ранню версію гри.

Події «Жило на небі Сонце» відбуваються у постапокаліптичному світі, зануреному у темряву, де останнє людське містечко Сваржне виживає завдяки теплу зірки, заточеної у міському маяку. Життя містян порушує несподіванка. Зі світла зірки раптово з’являється розгублена дівчинка — вона змінить долю мешканців Сваржного навіки…

«Жило на небі Сонце» — це оповідання про дорослішання у візуальному стилі. Гравці матимуть змогу зануритись у життя численних персонажів, рухатись різноманітними гілками наративу та робити вибори, що впливають на сюжет. «Жило на небі Сонце» має три варіанти завершення, які стануть наслідком рішень гравця. Гра позиціюється розробниками як повість про надію, прийняття долі та рішучість у важкі часи, повні бурхливих змін.

«Коли Сонце впало з неба, а світ огорнули темрява та холод, здалося, що для людей надії більше немає. Але навіть втративши свій дім, Сонце не згасло. Воно занурилося у глибокий сон та сяяло далі. Нехай і не так велично, як колись, та цього виявилося достатньо, щоб посеред вічних снігів люди розгорнули поселення, яке нині стало містом Сваржне. Жителі шанують та оберігають своє маленьке Сонце, створивши для нього новий дім на вершині чудернацького маяка. Історія бере свій початок з особливого дня, коли Сонце прокинулося, щоб познайомитися зі світом заново та обміняти свої спогади про небесну велич на звичайні дитячі мрії», ─ йдеться в описі проєкту.

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Наразі гра «Жило на небі Сонце» вже має сторінку у Steam, але строки її релізу поки що не називаються.

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