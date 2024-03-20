«Змінилася політика»: сайт анонімних відгуків на роботодавців Glassdoor почав деанонити працівників

Платформа для публікації анонімних відгуків на роботодавців Glassdoor почала додавати справжні імена до профілів користувачів без їх згоди на це.

Тому деякі відкрито закликають видалити обліковий запис і дані на сайті.

Однією з перших, хто всерйоз занепоївся проблемою, стала користувачка Моніка. Своєю історією вона поділилася в особистому блозі.

Чому це сталося?

Протягом багатьох років Glassdoor дозволяв користувачам реєструватися анонімно.

Але у 2021 році Glassdoor придбав Fishbowl. В липні він інтегрувався з Glassdoor. Це означало, що кожен користувач Glassdoor автоматично отримав обліковий запис Fishbowl. А оскільки Fishbowl вимагає від користувачів підтверджувати свою особу, змінилися й умови використання Glassdoor.

Зберегти не можна видалити

Моніка приєдналася до Glassdoor близько 10 років тому, залишивши кілька відгуків про своїх роботодавців. Проте цього місяця вона звернулася до служби підтримки з проханням видалити частину загальнодоступної інформації.

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Вона це зробила, оскільки у політиці конфіденційності Glassdoor сказано наступне: «Якщо ми зібрали та обробили вашу особисту інформацію за вашою згодою, ви можете видалити її в будь-який час».

Але замість цього команда підтримки Glassdoor після звернення взяла її справжнє ім’я, яке вона вказала в своєму електронному листі і додала його до профілю.

«Оскільки ми вимагаємо, щоб усі користувачі мали свої імена у своїх профілях, нам потрібно буде оновити ваш профіль», — написав їй один зі співробітників Glassdoor.

Сама компанія при цьому запевнює, що роботодавець цієї особистої інформації не бачить.

Це при тому, що Моніка неодноразово й прямо не погоджувалася на збереження Glassdoor її справжнього імені: «я б видалита свій обліковий запис, перш ніж це дозволити».

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Проте компанія їй відмовила.

Після видалення профіль стає деактивованим, роботодавці його не бачать. Але навіть після видалення профілю особисті дані залишаються на сайті.

Тому дівчина після цього подала запит на видалення й даних. Строк видалення даних — 30 днів. Потенційно за цей час може стати певний збій, чи витік інформації.

«Glassdoor тепер вимагає ваше справжнє ім’я та додасть його до старих облікових записів без вашої згоди. Ваш єдиний вихід — видалити свій обліковий запис…», — зізналася вона.

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