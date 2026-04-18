Контроль та приватність: у США хочуть запровадити перевірку віку на рівні ОС / PC Gamer

У Сполучених Штатах розглядають нову законодавчу ініціативу, яка може докорінно змінити принципи роботи операційних систем та взаємодії користувачів з цифровим контентом. Згідно з пропозицією, розробників ОС можуть зобов’язати інтегрувати інструменти обов’язкової верифікації віку.





Основна мета законопроєкту — посилення безпеки дітей в інтернеті. Проте експерти з кібербезпеки та правозахисники вже висловили занепокоєння, оскільки така ініціатива фактично знищує право на анонімність та створює нові ризики для витоку конфіденційної інформації.

“Mandatory Age Verification” передбачає, що користувачі повинні будуть надавати офіційні документи або інші підтвердження особи безпосередньо операційній системі. Це дозволить автоматично обмежувати доступ до певного контенту, ігор або застосунків залежно від віку власника пристрою.

Одним із найбільш суперечливих пунктів є вимога до розробників ОС ділитися цією інформацією з третіми сторонами. Це означає, що магазини застосунків та ігрові платформи зможуть отримувати доступ до верифікованих даних користувача, що викликає питання щодо збереження персональних даних.





Для ігрової індустрії це може означати додаткові технічні складнощі та витрати. Розробникам доведеться адаптувати свої продукти під нові стандарти ОС, а користувачі можуть зіткнутися з бар’єрами навіть при купівлі проєктів із віковим рейтингом “Mature” або “Adults Only”.

Критики ініціативи наголошують, що створення централізованої бази даних віку на рівні Windows, macOS чи мобільних систем стане “ласим шматком” для хакерів. Будь-який злам такої системи може призвести до масштабної крадіжки особистих даних мільйонів громадян.

Наразі законопроєкт перебуває на стадії обговорення. Якщо його буде ухвалено, це створить прецедент, який може вплинути на глобальний ринок технологій, змусивши компанії на кшталт Microsoft, Apple та Google переглянути архітектуру своїх систем у всьому світі.

Джерело: PC Gamer