Кінець анонімності: у США пропонують впровадити обов'язкову перевірку віку на рівні операційних систем

У Сполучених Штатах розглядають нову законодавчу ініціативу, яка може докорінно змінити принципи роботи операційних систем та взаємодії користувачів з цифровим контентом. Згідно з пропозицією, розробників ОС можуть зобов’язати інтегрувати інструменти обов’язкової верифікації віку.


Основна мета законопроєкту — посилення безпеки дітей в інтернеті. Проте експерти з кібербезпеки та правозахисники вже висловили занепокоєння, оскільки така ініціатива фактично знищує право на анонімність та створює нові ризики для витоку конфіденційної інформації.

“Mandatory Age Verification” передбачає, що користувачі повинні будуть надавати офіційні документи або інші підтвердження особи безпосередньо операційній системі. Це дозволить автоматично обмежувати доступ до певного контенту, ігор або застосунків залежно від віку власника пристрою.

Одним із найбільш суперечливих пунктів є вимога до розробників ОС ділитися цією інформацією з третіми сторонами. Це означає, що магазини застосунків та ігрові платформи зможуть отримувати доступ до верифікованих даних користувача, що викликає питання щодо збереження персональних даних.


Для ігрової індустрії це може означати додаткові технічні складнощі та витрати. Розробникам доведеться адаптувати свої продукти під нові стандарти ОС, а користувачі можуть зіткнутися з бар’єрами навіть при купівлі проєктів із віковим рейтингом “Mature” або “Adults Only”.

Критики ініціативи наголошують, що створення централізованої бази даних віку на рівні Windows, macOS чи мобільних систем стане “ласим шматком” для хакерів. Будь-який злам такої системи може призвести до масштабної крадіжки особистих даних мільйонів громадян.

Наразі законопроєкт перебуває на стадії обговорення. Якщо його буде ухвалено, це створить прецедент, який може вплинути на глобальний ринок технологій, змусивши компанії на кшталт Microsoft, Apple та Google переглянути архітектуру своїх систем у всьому світі.

Цифровий контроль: ЄС впроваджує додаток для перевірки віку, що може змінити весь інтернет

Джерело: PC Gamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
Gears of War: E-Day — у Microsoft підтвердили вихід шутера у 2026
Ще один Freedom: США запускають портал з VPN для перегляду контенту, забороненого в ЄС та інших країнах
Творець диспетчера завдань для Windows показав, якою б зробив сучасну версію: вона з ШІ і доступна на GitHub
У США готують жорсткий закон про ШІ: відповідальність, авторські права і захист дітей
Браузерна "клітка" Microsoft: як корпорація використовує ШІ та Windows для знищення конкурентів
Що за Windows 11 Pure? Asus вбудувала в ноутбуки загадкову "чисту" версію ОС Microsoft
$10 млрд за TikTok: адміністрація Трампа отримує виплати від інвесторів — WSJ
Забудьте про Chrome: Samsung запустив повноцінну версію браузера для Windows з новими функціями
MC.today, The Page, ITC.ua, SPEKA та Highload запускають спецпроєкт про те, як вітчизняний бізнес виходить на світові ринки
ШІ всюди: Google повністю інтегрує Gemini у пристрої Apple macOS
На Mac з'явилась функція обмеження заряду і компактна панель Safari
Microsoft пообіцяла 18 змін у Windows 11 протягом 2026 року
У США пенсіонерка провела пів року у в'язниці через помилку ШІ
Discord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер Тіль
Парадокс: у США дорожчають вживані Tesla, тоді як всі інші електромобілі падають у ціні
Microsoft анонсувала нові функції Windows 11: від рухомої панелі завдань до вбудованого Sysmon
Цифровий контроль: ЄС впроваджує додаток для перевірки віку, що може змінити весь інтернет
Малий та швидкий: ветеран Microsoft розповів про секрети розробки оригінального Task Manager
Au revoir, Microsoft: Франція масово переводить держустанови на Linux заради незалежності від США
Google випускає офіційний додаток для Windows. Ні, не це браузер
Екс-бос Windows перейшов на MacBook Neo: "Настільки ідеальний, що не потребує змін"
