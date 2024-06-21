Новини Наука та космос 21.06.2024 о 14:56 comment views icon

Знайомтесь, Локі. Палеонтологи ідентифікували новий вид динозавра — родича трицератопса з химерними рогами

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Знайомтесь, Локі. Палеонтологи ідентифікували новий вид динозавра — родича трицератопса з химерними рогами

Динозавр, якого вчені прозвали Lokiceratops rangiformis (або просто Локі) кочував західною частиною Північної Америки понад 78 млн років тому, коли континент був розділений на кілька острівних мас.

Скам’янілості, які допомогли визначити ідентичність Локі, відкопала група дослідників із США, Канади, Великої Британії, Данії та Панами в землях північної Монтани, недалеко від Канади. Вважається, що динозавр оселився вздовж східних берегів Ларамідії — острівного континенту пізнього крейдового періоду, який розділяв те, що ми зараз називаємо Північною Америкою, на дві частини.

Зуби Lokiceratops rangiformis
Зуби Lokiceratops rangiformis

Перша частина назви динозавра Локі — це відсилання до ім’я скандинавського бога (з огляду на те, що череп відправляють до Данії й те, що він походить на шолом однойменного персонажа Marvel), а друга позначає його приналежність до різноманітної групи динозаврів, відомих як цератопсиди (які, як вважається, вперше з’явились на Землі приблизно 92 млн роки тому). Це четвертий подібний цератопсид і п’ятий рогатий динозавр, виявлений в цьому регіоні.

Знайомтесь, Локі. Палеонтологи ідентифікували новий вид динозавра — родича трицератопса з химерними рогами
Художня реконструкція Lokiceratops rangiformis

Локі — це велика травоїдна тварина з вигнутими рогами над очима. Однак, як би загрозливо вони не виглядали на реконструкції, їх насправді використовували здебільшого як прикрасу, яка спонукала самок до спаровування.

Тіло локіцератопса сягало 6,7 метра в довжину, а сам череп простягався на 2 метри (від кінчика носа до кінчиків рогів). Ймовірно, динозавр мав вагу у 5 тонн, що ставить його в один ряд із найбільшими слонами, які зустрічаються сьогодні на Землі.

Автори дослідження Брок Сіссон (ліворуч) і Марк Ловен із завершеною реконструкцією Локіцератопса, встановленою для демонстрації.
Автори дослідження Брок Сіссон (ліворуч) і Марк Ловен із завершеною реконструкцією Локі, встановленою для демонстрації.

Відкриття команди детально описано у статті, опублікованій в четвер у журналі PeerJ, тоді як Музей природної історії штату Юта та інші афілійовані установи представлять динозавра громадськості цього тижня. Команда також надала реконструкції вигляду Локі й трьох інших видів цератопсидів, які жили поруч з ним.

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Джерело: Пресреліз Університету Юти, Gizmodo, The New York Times


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