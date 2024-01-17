ЗСУ вперше використали систему ППО проєкту FrankenSAM, а літак А-50, схоже, збили, поєднавши можливості С-300 та Patriot

Як заявив очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, у ніч проти 17 січня українські військові вперше застосували систему ППО проєкту FrankenSAM. Застосування виявилося вдалим ─ захисники неба збили БПЛА типу Shahed на відстані 9 км.

Нагадаємо, FrankenSAM – це програма з поєднання західних ракет класів «повітря-повітря» та «поверхня-повітря» із наявними в Україні радянськими ЗРК. Такий підхід дозволяє посилити українські сили ППО на тлі виснаження запасів радянських ракет для ЗРК «Бук» та інших.

Камишін заявив, що наразі в межах програми FrankenSAM вже напрацьовано 5 проєктів. Всі ці системи вже розгорнули на полі битви.

Аналітики також зазначають, що нещодавнє збиття російського літака ДРЛВ А-50 також може бути результатом поєднання можливостей радянської системи С-300 та американської Patriot. Це випливає з наступного, повідомляє Forbes.

Від лінії фронту до зони падіння А-50 ─ понад 100 км. Єдиними засобами ураження на озброєнні ЗСУ, які можуть уражати літак на такій відстані ─ ракети PAC-2 GEM-T/GEM-C для MIM-104 Patriot. Пілот російського літака Су-34, перебуваючи в тому ж регіоні, під час розмови з диспетчером повідомив, що його літак потрапив під випромінювання РЛС С-300. Отже, ймовірно, ЗСУ об’єднали роботу Patriot та С-300 ─ ненадовго (на кілька секунд) активували радар С-300, щоб отримати дані про ціль, а потім здійснили пуски ракет з Patriot по виявлених цілях.

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