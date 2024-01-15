ЗСУ знищили літак-розвідник рф A-50 на Запоріжжі та підбили командний Іл-22М11 на Херсонщині – підтвердження очікується

Як повідомили джерела Суспільного в Силах оборони України, ввечері, 14 січня, збили літак радіолокаційної розвідки A-50 та підбили летючий командний пункт на базі Іл-22.

Іл-22М11 був уражений біля Стрілкового на Херсонщині. Літак пішов на посадку в Анапі, запросивши евакуацію, пожежників та швидку. Про це стало відомо з оприлюдненого аудіозапису переговорів. З джерел у мережі відомий його бортовий номер – RF-50601.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був підбитий біля Кирилівки на Запоріжжі. ДРЛВ А-50 був створений на базі військово-транспортного літака Ил-76 та став на озброєння у 1988 році. Був створений 31 борт, у цей час в експлуатації залишилося приблизно 12. У складі пкс рф їх 9, рештою володіє Індія. Екіпаж А-50 доволі великий: 10-11 операторів та 5 льотчиків.

Літак може здійснювати розвідку цілей у повітрі, на воді та на землі. Він знаходить балістичні ракети на відстані до 800 км, літаки та крилаті ракети – до 700 км, скупчення бронетехніки – до 450 км, установки ППО – до 400 км.

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Джерела: Суспільне, Мілітарний