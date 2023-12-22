Комбо: Повітряні сили ЗСУ збили одразу три Су-34. Попередній схожий випадок назвали «Брянська різанина»

22 грудня, близько опівдня на Південному напрямі було успішно знищено одразу три російські фронтові бомбардувальники Су-34. Про це повідомив Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Скоріш за все мова йде про знищення групи ворожих літаків й фактично є повторенням вкрай вдалої операції зі знищення ворожої авіації 13 травня, коли було збито, як мінімум один Су-34 та один Су-35, два рідкісні вертольоти РЕБ Ми-8МТПР-1. Цей епізод отримав неформальну назву «Брянська різанина» через збиття всіх цілей у цій російській області, передає Defence Express.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону «Єдині Новини» розповів, що ці літаки — одні з найновіших в арсеналі росії. З таких бортів окупанти завдають удари КАБами по Україні.

Це доволі дорогий, сучасний літак. Су-34 — це десятки мільйонів доларів. Думаю, не менше 50 мільйонів доларів така машина може коштувати, це найнижча ціна. Тому що винищувачі — це авіаційні комплекси, надзвичайно технологічна річ. — сказав Ігнат.

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