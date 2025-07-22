Новини Наука та космос 22.07.2025 comment views icon

Зустрічайте Аммоніт — «новий» об’єкт Сонячної системи, який «з’їв» гіпотезу дев’ятої планети

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Зустрічайте Аммоніт — «новий» об’єкт Сонячної системи, який «з’їв» гіпотезу дев’ятої планети
Wikipedia

Група японських астрономів за допомогою телескопа Subaru виявила невеликий крижаний об’єкт за Плутоном, що може допомогти науковцям дізнатись більше про еволюцію нашої Сонячної системи.

Відкриття цього об’єкту за допомогою телескопу Subaru та на основі багаторічних астрономічних спостережень ставить під сумнів теорії про існування дев’ятої планети. Дослідники назвали виявлений об’єкт «Аммонітом». Спостереження, проведені у березні, травні та серпні 2023 року, дозволили вперше виявити об’єкт, який тепер офіційно позначений як 2023 KQ14.

У червні 2024 року астрономи використали Канадсько-франко-гавайський телескоп для проведення повторних спостережень. Окрім цього було виявлено більш старі і раніше не помічені спостереження об’єкту.

Таким чином астрономи змогли проаналізувати траєкторію руху об’єкта за останні 20 років. Через свою незвичайну і значно віддалену орбіту об’єкт 2023 KQ14 віднесли до класу «седноїдів» — доволі рідкісної категорії, у яку входять усього три інші відомі об’єкти, включно із карликовою планетою Седна

Зустрічайте Аммоніт - "новий" об'єкт Сонячної системи, який "з'їв" гіпотезу дев'ятої планети
Орбіта 2023 KQ14 та трьох інших седноїдів

Комп’ютерне моделювання, проведене дослідниками у рамках проєкту FOSSIL (Формування зовнішньої Сонячної системи: Крижана спадщина), продемонструвало, що 2023 KQ14 рухається стабільною орбітою протягом останніх 4,5 млрд років. Його траєкторія руху не співпадає з траєкторією інших седноїдів. Тим не менш, моделі демонструють, що траєкторії руху усіх відомих на даний момент седноїдів були схожими близько 4,2 млрд років тому. 

Те, що наразі траєкторія 2023 KQ14 відмінна від інших седноїдів, свідчить про те, що зовнішня частина Сонячної системи була різноманітнішою і складнішою, ніж вважалось. Відкриття також значно зменшує ймовірність існування дев’ятої планети. Якщо дев’ята планета існує, її орбіта повинна розташовуватися далі, ніж зазвичай передбачається.

«Той факт, що поточна орбіта 2023 KQ14 не збігається з орбітами трьох інших седноїдів, знижує ймовірність гіпотези «дев’ятої планети». Можливо, у Сонячній системі колись існувала планета, але згодом була викинута, що призвело до появи незвичайних орбіт, які ми спостерігаємо сьогодні», — зазначає доктор Юкун Хуан із Національної астрономічної обсерваторії Японії, який проводив моделювання орбіти.

За словами ще одного автора дослідження, доктора Фумі Йосіди,  на область, у якій було виявлено 2023 KQ14, незначно впливає гравітація Нептуна. Присутність об’єктів з витягнутими орбітами і великими перигелійними відстанями у цій області свідчить про те, що у давнину, коли утворився 2023 KQ 14, сталося щось незвичайне

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature Astronomy

Джерело: SciTechDaily

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