Slack без попереджень збирає дані для навчання ШІ. І прохання про відмову треба слати на email

Користувачі популярного месенджера Slack від Salesforce помітили, що сервіс використовує повідомлення та файли для навчання ШІ. Інформація про це міститься в заплутаній політиці конфіденційності — і юзери повинні самі написати компанії.

Без згоди, без попереджень

Як розповідає ArsTechnica, все почалося з теми на форумі Hacker News, де користувачі звинувачували Slack в тому, що він почав збирати дані для навчання ШІ, при цьому нікого не попередивши.

Тим часом на сторінці Slack AI сказано: «Працюйте без зайвих хвилювань. Ваші дані — це ваші дані. Ми не використовуємо їх для навчання Slack AI».

Для того, щоб відмовитися від цього, користувачам треба самим надіслати компанії електронного листа.

Але головна проблема лишається — юзери не давали прямої згоди на обмін даними для використання в навчанні ШІ.

Через цю невідповідність користувачі закликали Slack оновити принципи конфіденційності, щоб було зрозуміло, як дані використовуються для будь-яких майбутніх оновлень AI.

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Чи це законно?

Slack й Salesforce відреагували на дискусію в мережі досить невизначеними дописами, вибаченнями й обіцянками оновити положення про конфіденційність.

«Ми не створюємо і не навчаємо ці моделі так, щоб вони могли вчитися, запам’ятовувати або відтворювати певну частину даних клієнтів», — пояснив представник компанії.

Також в компанії підкреслили, що не використовують дані для Slack AI.

Дані клієнтів використовуються спеціально для навчання «глобальних моделей» — йдеться про рекомендації щодо каналів, емодзі та результатів пошуку.

Тим не менш, загальний регламент захисту даних Європейського Союзу (GDPR) вимагає інформованої та спеціальної згоди, перш ніж компанії зможуть збирати дані. Тобто, згода не може надаватися за замовчуванням, вона повинна конкретно фіксуватися.

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Slack заявив, що зобов’язується дотримуватися GDPR, пообіцявши «оновити функції наших продуктів і договірні зобов’язання».

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