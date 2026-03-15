Instagram більше не конфіденційний: Meta тихо прибрала функцію захисту повідомлень

Андрій Шадрін

Meta відключає одну з найзахищеніших функцій обміну повідомленнями в Instagram. Кінцеве шифрування (E2EE) у прямих повідомленнях (DM) зникне з популярної платформи для обміну фото та відео після 8 травня 2026 року, тобто менш ніж за два місяці.


Ще зовсім недавно компанії, що належать Meta, такі як WhatsApp і Instagram, хвалилися додаванням E2EE до своїх чатів, але тепер одна з них рухається абсолютно у протилежному напрямку. Як і слід було очікувати, щоб уникнути великого онлайн-шуму щодо цього питання, Instagram не оголошував про це у пресрелізі чи блозі. Натомість компанія малопомітно оновила свій розділ довідки, де зазначено, що E2EE більше не підтримуватиметься з 9 травня.

Нагадуємо: E2EE — це функція, яка шифрує повідомлення так, що їх бачать лише відправник і одержувач. Жодна платформа, жоден рекламодавець і жодна урядова агенція не можуть зазирнути всередину; лише дві людини, які переписуються між собою. Функція вважається найзахищенішою формою цифрового спілкування, доступною широкій публіці. Проте є нюанс. Критики давно стверджують, що E2EE створює цифрову “сліпу зону”, яка недоступна ні технічним компаніям, ні поліції, навіть коли вони розслідують злочини.

“Дуже мало людей обирали цю функцію спочатку, тому платформа вирішила її видалити. Крім того, будь-хто, хто хоче зашифровані чати, може перейти на WhatsApp”, — заявив представник Meta.

Справді, Meta ніколи не робила E2EE стандартом за замовчуванням в Instagram. Вона була доступна як опційна функція. Щоб її активувати, користувачам потрібно було натиснути на ім’я одержувача у верхній частині, вибрати “Конфіденційність та безпека” і натиснути “Використовувати кінцеве шифрування”. Очевидно, що небагато користувачів захотіли б проходити трьохетапний процес для активації цієї функції.


Дебати про це, зокрема, активно ведуться у судовій справі щодо безпеки дітей у Нью-Мексико, де внутрішні документи Meta показали, що керівники обговорювали компроміс між конфіденційністю (шифруванням) та безпекою. Навіть Марк Цукерберг визнавав, що питання безпеки було однією з основних причин, чому шифрування так довго впроваджувалося у Messenger.

“Якщо у вас є чати, на які впливає ця зміна, ви побачите інструкції, як завантажити будь-які медіа чи повідомлення, які ви хочете зберегти”, — наголосила Meta на сторінці довідки.

У той час як Instagram видаляє вже наявну функцію, TikTok взагалі відмовився додавати E2EE, прямо вказуючи на ризик для команд безпеки та правоохоронних органів, які не змогли б отримати доступ до повідомлень. Свого часу, WhatsApp зіткнувся з негативною реакцією у 2021 році, коли вирішив ділитися розмовами користувачів із бізнес-акаунтами для рекламодавців, але те, що зараз відбувається з TikTok, — рідкісний випадок. Критики насправді оцінюють компанію за те, що вона не вводить E2EE-чатів.

Тож, якщо раніше E2EE гарантувало: “тільки ви та люди, з якими ви спілкуєтеся, можете бачити або слухати те, що надсилається, і ніхто інший, навіть Meta, цього зробити не може” (це формулювання Instagram), то з 9 травня Meta зможе бачити та прослуховувати те, що ви надсилаєте або отримуєте в Instagram. Так само зможуть уряди, які запитують у компанії ваші дані.

“Instagram — не наркотик, 16 годин — не залежність”: CEO платформи зробив заяву

Bitget впроваджує групову систему ставок мейкера для споту та ф'ючерсів. Що змінилося і які плюси
3 хвилини – і AI-агент може починати торгівлю. Що змінилося після оновлення Agent Hub від Bitget

Джерело: Digital Trends, GSM Arena

Дописи з того світу: Meta запатентувала ШІ, який "оживляє" акаунти після смерті
Meta "вбиває" Messenger.com: що зміниться для користувачів ПК?
Без ексклюзиву: Instagram дозволить видаляти себе зі списку "Близьких друзів”
Microsoft, Meta та Amazon платитимуть "Вікіпедії" за навчання ШІ — компанії уклали угоду
Meta придбала Moltbook: навіщо техногіганту соцмережа для ШІ-ботів?
Meta може звільнити кожного п’ятого працівника — Reuters
ФБР не змогли "зламати" iPhone журналістки Washington Post через активований режим блокування
У росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram
Як тобі таке, Ілон Маск? Threads обійшла X за кількістю щоденних мобільних користувачів
Облік замість думскролінгу: зумери намагаються перестати безкінечно гортати стрічки
Додатки Smart TV непомітно збирають веб-дані користувачів для навчання ШІ
Цукерберг випустить стейблкоїн для платежів Meta, а Трамп — для відновлення Гази
Facebook увімкнув в Україні монетизацію для сторінок з 5000+ підписниками
Розумні окуляри Meta можуть передавати приватні відео та фінансові дані модераторам
OpenAI може залишитися без коштів уже до середини 2027 року, — аналітики
Нова Android-програма сповіщає, коли хтось поблизу носить smart-окуляри
Facebook та Instagram працюватимуть на власних ШІ-чипах Meta
ШІ-агент OpenClaw попри заборону масово видалив листи директорки Meta, але пообіцяв більше так не робити
Агенти хаосу: дослідники перевірили "дурнуватість" та ненадійність ШІ-помічників у Discord
Марк награвся у метавсесвіт: Meta закриває три VR-студії
Власникам iPhone почали виплачувати $95 млн за "шпигунство" через Siri
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
