Instagram більше не конфіденційний: Meta тихо прибрала функцію захисту повідомлень

Meta відключає одну з найзахищеніших функцій обміну повідомленнями в Instagram. Кінцеве шифрування (E2EE) у прямих повідомленнях (DM) зникне з популярної платформи для обміну фото та відео після 8 травня 2026 року, тобто менш ніж за два місяці.





Ще зовсім недавно компанії, що належать Meta, такі як WhatsApp і Instagram, хвалилися додаванням E2EE до своїх чатів, але тепер одна з них рухається абсолютно у протилежному напрямку. Як і слід було очікувати, щоб уникнути великого онлайн-шуму щодо цього питання, Instagram не оголошував про це у пресрелізі чи блозі. Натомість компанія малопомітно оновила свій розділ довідки, де зазначено, що E2EE більше не підтримуватиметься з 9 травня.

Нагадуємо: E2EE — це функція, яка шифрує повідомлення так, що їх бачать лише відправник і одержувач. Жодна платформа, жоден рекламодавець і жодна урядова агенція не можуть зазирнути всередину; лише дві людини, які переписуються між собою. Функція вважається найзахищенішою формою цифрового спілкування, доступною широкій публіці. Проте є нюанс. Критики давно стверджують, що E2EE створює цифрову “сліпу зону”, яка недоступна ні технічним компаніям, ні поліції, навіть коли вони розслідують злочини.

“Дуже мало людей обирали цю функцію спочатку, тому платформа вирішила її видалити. Крім того, будь-хто, хто хоче зашифровані чати, може перейти на WhatsApp”, — заявив представник Meta.

Справді, Meta ніколи не робила E2EE стандартом за замовчуванням в Instagram. Вона була доступна як опційна функція. Щоб її активувати, користувачам потрібно було натиснути на ім’я одержувача у верхній частині, вибрати “Конфіденційність та безпека” і натиснути “Використовувати кінцеве шифрування”. Очевидно, що небагато користувачів захотіли б проходити трьохетапний процес для активації цієї функції.





Дебати про це, зокрема, активно ведуться у судовій справі щодо безпеки дітей у Нью-Мексико, де внутрішні документи Meta показали, що керівники обговорювали компроміс між конфіденційністю (шифруванням) та безпекою. Навіть Марк Цукерберг визнавав, що питання безпеки було однією з основних причин, чому шифрування так довго впроваджувалося у Messenger.

“Якщо у вас є чати, на які впливає ця зміна, ви побачите інструкції, як завантажити будь-які медіа чи повідомлення, які ви хочете зберегти”, — наголосила Meta на сторінці довідки.

У той час як Instagram видаляє вже наявну функцію, TikTok взагалі відмовився додавати E2EE, прямо вказуючи на ризик для команд безпеки та правоохоронних органів, які не змогли б отримати доступ до повідомлень. Свого часу, WhatsApp зіткнувся з негативною реакцією у 2021 році, коли вирішив ділитися розмовами користувачів із бізнес-акаунтами для рекламодавців, але те, що зараз відбувається з TikTok, — рідкісний випадок. Критики насправді оцінюють компанію за те, що вона не вводить E2EE-чатів.

Тож, якщо раніше E2EE гарантувало: “тільки ви та люди, з якими ви спілкуєтеся, можете бачити або слухати те, що надсилається, і ніхто інший, навіть Meta, цього зробити не може” (це формулювання Instagram), то з 9 травня Meta зможе бачити та прослуховувати те, що ви надсилаєте або отримуєте в Instagram. Так само зможуть уряди, які запитують у компанії ваші дані.

Джерело: Digital Trends, GSM Arena