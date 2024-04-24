Україна Новини 24.04.2024 о 18:18 comment views icon
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Доступність для «своїх» та бан для резидентів рф: Рада оптимізувала роботу «Дія.City»

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №9319, який оптимізує роботу «Дія.City».

Про це йдеться на сторінці «Дія.City» в Telegram.

Головних змін дві.

  1. Законопроект робить привабливі умови «Дія.City» доступними для ще більшої кількості стартапів. Навіть найменші технологічні компанії «зможуть користуватися найкращими в Європі податковими ставками та всіма інструментами для залучення інвестицій та побудови прозорої корпоративної структури компанії».
  2. Документ посилює антикритерій щодо наявності «сліду рф» у структурі компанії. Після ухвалення закону в другому читанні компанії, в структурі власності яких є резиденти рф, не зможуть ставати резидентами «Дія.City». При цьому не має значення, де вони перебувають чи проживають зараз.

Зазначимо, що десь місяць тому стало відомо, що Netcracker, одна з найбільших IT-компаній в Україні, продовжує працювати на російському ринку. Netcracker при цьому є резидентом «Дія.City».

Згідно зі звітом:

  • 8 млрд рублів — виручка компанії у 2023 році;
  • 2762 співробітника в рф у 2023-му.

На днях DOU опублікувало нові факти про компанію:

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  • Netcracker має російське коріння — її заснував 1993 року росіянин Майкл Файнберг;
  • значна частина керівництва та системних архітекторів також походять з рф;
  • в офісах компанії переважає наймання російських розробників;
  • колишні співробітники стверджують, що ключова розробка продуктів завжди велася в росії.

Місяць тому в «Дія.City» стверджували, що не мають ніяких законних підстав для виключення Netcracker.

«На новину про роботу компанії Netcracker в росії ми не можемо реагувати ніяк, окрім злості та засудження. Компанія є резидентом “Дія City”. І поки вона перебуває в правовому полі України, позбавити її статусу резидента ми не можемо. Тут виникає питання накладення на компанію санкцій — це зона відповідальності РНБО.

Перед набуттям статусу резидента, компанію перевіряють на наявність антикритеріїв. Серед них — резидент країни-агресора у структурі компанії (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства такої держави, або фізична особа, яка постійно (переважно) проживає у такій державі), санкції, банкрутство, ліквідація, державна частка в статуті, податкові борги тощо. У випадку з Netcracker структура української юрособи була і є чистою».

 


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