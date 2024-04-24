Доступність для «своїх» та бан для резидентів рф: Рада оптимізувала роботу «Дія.City»

Netcracker має російське коріння — її заснував 1993 року росіянин Майкл Файнберг;

значна частина керівництва та системних архітекторів також походять з рф;

в офісах компанії переважає наймання російських розробників;

колишні співробітники стверджують, що ключова розробка продуктів завжди велася в росії.

Місяць тому в «Дія.City» стверджували, що не мають ніяких законних підстав для виключення Netcracker.

«На новину про роботу компанії Netcracker в росії ми не можемо реагувати ніяк, окрім злості та засудження. Компанія є резидентом “Дія City”. І поки вона перебуває в правовому полі України, позбавити її статусу резидента ми не можемо. Тут виникає питання накладення на компанію санкцій — це зона відповідальності РНБО.

Перед набуттям статусу резидента, компанію перевіряють на наявність антикритеріїв. Серед них — резидент країни-агресора у структурі компанії (юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства такої держави, або фізична особа, яка постійно (переважно) проживає у такій державі), санкції, банкрутство, ліквідація, державна частка в статуті, податкові борги тощо. У випадку з Netcracker структура української юрособи була і є чистою».